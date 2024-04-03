Кримський міст знищать у першій половині 2024, – високопосадовець ГУР для The Guardian

Військова розвідка України переконана, що третя атака на Керченський міст між Росією та окупованим Кримом "неминуча". Наразі українські спецслужби готують операцію, яка спрямована на те, щоб повністю зруйнувати цей об'єкт.

Високопосадовці ГУР заявляють, що готують третій замах на міст після двох попередніх спроб підірвати його. Вони сказали, що його руйнація є "неминуча".

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Кримський міст може опинитися під ударом в перше півріччя 2024 року

Джерело The Guardian у ГУР заявило, що найближчим часом міст знову може бути виведений з ладу.

Ми зробимо це в першій половині 2024 року,

– заявив один із чиновників.

Він додав, що голова головного управління розвідки Кирило Буданов вже має "велику частину засобів для досягнення цієї мети".