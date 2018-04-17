Кримський завод Фірташа труїть Херсонщину, а платить за це Росії

Кримський титановий завод Дмитра Фірташа скидає відходи до Херсонської області, але вже три роки не платить екологічний податок, виправдовуючись зупинкою роботи через окупацію. При цьому завод працює, і, всупереч санкціям, завозить через закритий порт Керчі український ільменіт (сировину).

Про це йдеться у розслідуванні Анастасії Шевченко "Двоокис Фірташа" для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

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Кримська філія ПрАТ "Юкрейніан кемікал продактс" (до 2014 року – "Кримський титан"), розташована в окупованому місті Армянськ, орендує більше тисячі гектарів у Каланчацькому районі Херсонської області для розташування хімічних відходів виробництва двоокису титану. З 2015-го року компанія припинила сплачувати екологічний податок за забруднення довкілля.

Кримська філія ПрАТ "Юкрейніан кемікал продактс"

В управлінні Державної фіскальної служби у Херсонській області повідомили, що "Юкрейніан кемікал продактс" не обкладалось екологічним податком, оскільки "згідно з повідомленнями підприємства, екологічний податок не сплачується у зв’язку з тим, що на підприємстві була відсутня виробнича діяльність (окупація території АР Крим)".

Водночас, як повідомляє "Росприродонадзор", минулого року, за результатами перевірки додержання екологічного законодавства РФ, "Кримський титан" оштрафували на 230 мільйонів рублів (майже 100 мільйонів гривень) за недостовірну інформацію про викиди.

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Місцеві мешканці херсонського села Першокостянтинівка, на землях якого розташований відстійник відходів з "Кримського титану", скаржаться на збільшення захворюваності і смертності, в тому числі, від онкологічних хвороб. За даними районної лікарні, з 2012 року, відколи "Кримський титан" збільшив потужність, онкозахворюваність зросла на 50%.

Кримський завод Фірташа труїть Херсонщину

Аналіз зразків води із прісної водойми та сільського водогону, відібраний у шкільній їдальні, що були досліджені сертифікованою лабораторією у Києві та Херсонською гідробіологічною станцією НАН України, виявили суттєву невідповідність санітарним нормам.

У відповідь на запит до ПрАТ "Юкрейніан кемікал продактс" про результати виробничої діяльності її Армянської філії заводу "Кримський титан" та сплату екологічного податку надійшла відповідь від прес-служби фірташівської Group DF: "Зараз питання роботи будь-яких бізнесів в Криму – занадто політизована тема. А політику ми не коментуємо згідно з інформаційною політикою Групи".

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"Кримський титан" продовжує працювати на українській сировині – ільменітовому концентраті виробництва Іршанського гірничо-збагачувального комбінату. З 2016 року Кабмін заборонив поставки товарів до окупованого Криму, залізничне сполучення було припинене. Тоді з'явилась морська "ільменітова схема" – сировина відправляється начебто на експорт до Росії, а насправді перевантажується на рейді у Керченській протоці і доправляється до закритого Україною порту Керч.

"Ільменітова схема"

Зараз ільменіт возять через турецькі порти. За даними розслідування, у 2016-2017 роках до Криму було доставлено щонайменше 220 тисяч тонн ільменітового концентрату, відправником та одержувачем вантажу, за митними документами, є московське ООО "ЦОТ" – офіційний представник українських заводів "Кримський титан" і "Сумихімпром".

"Ільменітова схема" порушує український закон і західні санкції. Однак під санкції РНБО України чомусь потрапила тільки московська компанія "Титановые инвестиции".

Повний випуск розслідування "Наші гроші з Денисом Бігусом" дивіться тут.