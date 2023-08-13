Понівечений і втомлений: у мережі показали ремонт Кримського моста зі супутникових знімків
Джерело:телеграм-канал "Оперативний ЗСУ"
Російські загарбники невтомно продовжують ремонтувати Кримський міст після того, як до нього кілька разів завітала "бавовна". Так, у мережі з'явилися супутникові знімки того, як саме тривають роботи на цьому мостовому переході.
Крім того, на кадрах можна побачити, яка саме частина мостового переходу зазнала найбільшого ураження. На знімках також можна побачити, як на Кримському мосту працює російська техніка.
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Як відбувається ремонт на Кримському мосту
На знімках можна побачити, як функціонував міст у різні інтервали часу. Зокрема, ці фото були зроблені 30 липня, а також 4 та 13 серпня.
Супутник показав, що роботи на мостовому переході тривають доволі повільно. Окупанти також не поспішають відновлювати мостовий перехід після кількох пошкоджень на ньому та не просуваються у цьому напрямку.
Як триває ремонт на Кримському мосту / Відео з телеграм-каналу "Оперативний ЗСУ"
Також на знімках можна виявити, що залізниця на Кримському мосту не функціонує. Принаймні там не видно, як рухаються потяги.
Водночас автомобільний мостовий перехід працює з обмеженнями, а рух транспорту здійснюється лише неушкодженою дорогою.
Наостанок варто зазначити, що окупанти намагаються приховати серйозні пошкодження на Кримському мосту. Крім того, достеменно невідомо, коли саме росіяни зможуть завершити всі роботи на мостовому переході, попри обіцянки зробити це до вересня 2023 року.
На Кримському мосту 12 серпня було гучно
- В тимчасово окупованій Керчі 12 серпня близько 13 години пролунали потужні вибухи. Очевидці також повідомляли про дим біля Керчинського мосту, який утворився після "прильотів".
- У Кремлі стверджували, що російські військові буцімто збили ворожу ракету С-200, а сам дим на мосту – це лише "димова завіса". Однак чомусь до Кримського моста мчалися російські катери та літаки.
- Через годину на мосту знову пролунали вибухи. Місцеві жителі скаржилися, що чули щонайменше 8 вибухів поблизу Кримського моста.
- Крім того, у мережі очевидці активно світили місця розташування російських систем ППО поблизу Кримського моста. Зокрема, одна з них розташувалася на горі Мітридат.