Україна матиме подальший успіх, – розвідка Британії проаналізувала ураження "Циклона" в Криму
Джерело:Міноборони Великої Британії
Українська армія у неділю, 19 травня, здійснила удар по російському порту в Севастополі. У Генштабі підтвердили, що тоді було уражено корвет "Циклон".
У британській розвідці вважають, що атака передбачала комбінацію безпілотників та ракет ATACMS.
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"Циклон" був одним із чотирьох носіїв "Калібрів"
Корабель "Циклон" був одним із чотирьох російських суден класу "Каракурт", які здатні використовувати "Калібри". Усі ці чотири кораблі, які діяли у Чорному морі, перебували там з 2022 року.Довідково. "Циклон" – це малий ракетний корабель проєкту 22800 "Буян-М". Він може нести до восьми ракет "Калібр".
"Навряд чи це суттєво змінить вплив російського флоту на українські операції, але це підкреслює, що небезпека для російських сил, які діють у Криму та Чорноморському регіоні, триває. А Україна матиме подальший успіх під час проведення скоординованих рухів", – коментують ураження "Циклону" в британській розвідці.
Також у Міноборони Великої Британії додали, що після серії попередніх успішних українських атак два судна Росія встигла переправити в Каспійське море для "безпечного завершення ходових випробовувань". А четверте чудно було атаковане і зазнало серйозних пошкоджень під час атаки України в листопаді 2023 року.
Удар по "Циклону": головне
- У ніч проти 19 травня в низці міст Криму лунали вибухи. Під час цієї атаки попередньо було повідомлено про затоплення тральника "Ковровець". Втім, уже у вівторок, 21 травня, стало відомо про ураження малого ракетного корабля "Циклон".
- Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук розповів, що "Циклон" був останнім ракетоносієм на території Криму.
- Наразі цей уражений корабель росіяни не мають чим замінити через Конвенцію Монтре 1936 року, якою передбачається закриття Босфору і Дарданелл Туреччиною.
- До того ж "Циклон" був новою розробкою Росії. Перші два кораблі були закладені лише у 2015 році. Вони мають довжину 67 метрів, ширину 11 метрів та водотоннажність 800 тонн.