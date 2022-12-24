У Криму прогриміли вибухи: "Бавовнятко" бавилося на нафтобазі

У суботу, 24 грудня, на територію тимчасово окупованого Нижньогірському, що в Криму, завітало "Бавовнятко". Очевидці повідомляють про проліт безпілотників та гучні вибухи.

У мережі з'явилося відео, на якому чути вибухи. Їх поширюють телеграм-канали, передає 24 канал.

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Так, в описі опублікованого відео зазначається, що воно було зняте неподалік нафтобази в селі Розливи. В ролику чутно вибух, та слова автора, який каже, що побачив проліт двох безпілотників.

Проліт безпілотників у Криму: дивіться відео



Що про вибух кажуть мешканці Криму / Скриншот Андрія Цаплієнка

Де були вибухи: карта

Додамо, що вибухи у Криму – вже стали не рідкістю. Лише 19 грудня на Кримському перешийку в Чонгарі щось вибухало. Просто на кордоні почалась пожежа. Росіяни непокояться, що туди почали діставати українські захисники.

Уночі 17 грудня в тимчасово окупованому Криму також було неспокійно. Пропагандистські канали уже говорять про "диверсії".

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