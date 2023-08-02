У Криму біля Гвардійського пролунав потужний вибух: там базується російський авіаполк
Кримські телеграм-канали повідомили про вибух у Сімферопольському районі. Відомо, що вибух пролунав у Гвардійському, де розташована авіабаза. Крім цього, окупанти вчергове перекрили рух Кримським мостом.
Потужний вибух у Гвардійському пролунав зранку 2 серпня. Місцеві жителі повідомляють, що в повітрі видніється велика "шапка" з диму.
Дивіться також "Бігають, суєтяться": Юсов висміяв росіян за "міцні фортеці" довкола Кримського мосту
Що відомо про вибухи у Гвардійському
У Гвардійському після вибуху в небо піднявся сірий густий дим. Окупаційна "влада" поки що не коментувала те, що трапилось. Інших подробиць також наразі немає.
У Гвардійському пролунав вибух / Фото "Кримський вітер"
Однак за даними "Радіо Свобода", там розташована авіабаза "Гвардійське". Нині аеродром використовують Повітряно-космічні сили Росії – там базується 37-й змішаний авіаційний полк ПКС.
Зазначимо, що в районі цієї авіабази вибухи лунають не вперше:
- 16 березня 2022 року на цій авіабазі пролунали потужні вибухи. Окупанти це ніяк не коментували.
- Також вибухи лунали 29 березня 2023 року. Тоді росіяни заявили про спрацювання ППО.
Кримський міст знову закривали
На фоні повідомлень про вибухи у Гвардійському окупанти зупинили рух по Кримському мосту. Щоправда, це тривало недовго – через пів години рух відновили. З чим це було пов'язано наразі невідомо.
Дивіться також Ворожої логістики в Криму меншає: в ЗСУ з’явились можливості масованих дронових атак
У Криму почався урожайний серпень
- 1 серпня у центрі Севастополя пролунав гучний вибух, чути було навіть у Балаклаві. З центру Севастополя також виднівся "гриб" з диму. Згодом стало відомо, що вибух стався десь поруч біля теплоелектростанції.
- Були повідомлення і про приліт десь у районі Цукрової Головки, де розташовані російські склади.
- Згодом з'ясувалося, що приліт трапився поблизу міста Балаклава, де розташована одна з великих баз Військово-морського флоту Росії.
- Після вибуху утворився "гриб" із диму, який було видно за десятки кілометрів, проте окупанти традиційно заявили, що "влучання не було". А дим, мовляв, нібито від уламків збитих БпЛА.
- Вочевидь, у Криму цього серпня спокійно не буде. Нещодавно очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що деокупація півострова уже близько. За його словами, наші воїни вже скоро будуть на території Криму.