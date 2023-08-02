У Криму біля Гвардійського пролунав потужний вибух: там базується російський авіаполк

Кримські телеграм-канали повідомили про вибух у Сімферопольському районі. Відомо, що вибух пролунав у Гвардійському, де розташована авіабаза. Крім цього, окупанти вчергове перекрили рух Кримським мостом.

Потужний вибух у Гвардійському пролунав зранку 2 серпня. Місцеві жителі повідомляють, що в повітрі видніється велика "шапка" з диму.

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Що відомо про вибухи у Гвардійському

У Гвардійському після вибуху в небо піднявся сірий густий дим. Окупаційна "влада" поки що не коментувала те, що трапилось. Інших подробиць також наразі немає.



У Гвардійському пролунав вибух / Фото "Кримський вітер"

Однак за даними "Радіо Свобода", там розташована авіабаза "Гвардійське". Нині аеродром використовують Повітряно-космічні сили Росії – там базується 37-й змішаний авіаційний полк ПКС.

Зазначимо, що в районі цієї авіабази вибухи лунають не вперше:

16 березня 2022 року на цій авіабазі пролунали потужні вибухи. Окупанти це ніяк не коментували.

Також вибухи лунали 29 березня 2023 року. Тоді росіяни заявили про спрацювання ППО.

Кримський міст знову закривали

На фоні повідомлень про вибухи у Гвардійському окупанти зупинили рух по Кримському мосту. Щоправда, це тривало недовго – через пів години рух відновили. З чим це було пов'язано наразі невідомо.

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