Почастішали акції залякування: що загрожує активістам у Криму

Днями у тимчасово окупованому Криму росіяни викрали активіста Руслана Люманова. З 24 травня він не виходив на зв'язок. Утім, вже наступного дня чоловік повернувся додому. Це не перший випадок викрадення активістів.

Про це 24 Каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він поділився деталями викрадення активіста.

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Викрадення Люманова

Кримськотатарський активіст Руслан Люманов, батько 5 дітей, 24 травня виїхав з дому. Згодом його оточили невідомі на автівках і вивезли до будинку ФСБ. Більше доби чоловіка тримали в заручниках і нікому з рідних нічого не повідомляли.

"Від нього вимагали зізнань, але не добилися. І вчора, 25 травня, ввечері він був вдома. Будемо чекати на деталі", – сказав Чубаров.

Рефат Чубаров про викрадення активістів у Криму: дивитись відео

Справа Асан-Уста

Такі випадки викрадення активістів в Криму не поодинокі, зазначив голова Меджлісу. Раніше росіяни викрали і також вимагали зізнань від Мамбета Асан-Уста.

18 травня був вибух на перегоні – між Сімферополем та Бахчисараєм зійшли з рейок 8 вагонів з зерном. Росіяни кинулися шукати причетних до вибуху. Взяли в заручники Мамбета Асан-Уста – надягли мішок на голову, вимагали зізнань. Потім вночі його викинули на околиці Сімферополя, він сам добирався додому,

– поділився деталями Чубаров.

Такі акції залякування почастішали в Криму. Неспокійно там і в плані "бавовни".

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