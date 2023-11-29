Допоміг вітер: в Криму та у Росії впали "Шахеди", які росіяни запускали по Україні
Джерело:Сили оборони Півдня
Негода, яка вирує в Україні, трішки допомогла нашим силам ППО. Зокрема, сильний вітер "повернув" ворогам кілька дронів-камікадзе.
Сили оборони Півдня розповіли, що внаслідок шторму в окупованому Криму впав "Шахед".
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У Криму та в Росії впали "Шахеди"
Захисники Півдня розповіли, що один з "Шахедів" штормом віднесло до окупованого Криму. На відео можна побачити, що дрон лежить просто на пляжі.
У Криму впав "Шахед": дивіться відео
Внаслідок шторму в окупованому Криму впав ударний БпЛА типу "Shahed-131/136", який р*сня запускала по підконтрольному Україні Півдню країни,
– повідомили захисники Півдня.
Також журналіст Денис Казанський заявив, що у Краснодарському краї теж впав "Шахед", який окупанти запускали під час сильного вітру.
Вночі окупанти атакували Україну "Шахедами" та ракетами
- Вночі 29 листопада Росія запустила по Україні 21 "Шахед" та 3 керовані авіаційні ракети.
- Сили ППО збили всі "Шахеди" в межах Одеської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.
- Одна ракета не досягла своєї цілі, інші 2 наші захисники збили у Миколаївській області.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що більшість дронів була спрямована на Хмельницьку область, саме на військовий аеродром.