Російські державні компанії у Криму готуються до евакуації
Джерело:Владислав Назаров
Керівникам представництв російських державних компаній у тимчасово окупованому Криму наказали готуватися до евакуації.
Ще 28 квітня у Національному спротиві повідомили, що керівники російських держкомпаній будуть евакуюватися з Криму. Спікер оперативного командування "Південь", полковник Владислав Назаров, підтвердив цю інформацію.
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Росіяни хочуть втікати з Криму
Назаров повідомив, що керівництво представництв російських державних компаній на тимчасово окупованому півострові Крим отримали вказівку готуватися до евакуації.
Така інформація надходить як з державних банків, так і з Кримської залізниці, що свідчить про комплексні заходи з підготовки,
– зауважив він.
При цьому евакуюватись мають не лише представники верхівки, але і їхні родини. Поки що їм обіцяють оплачувану відпустку.
Окупанти готуються до наступу ЗСУ на півострові
- У різних районах Криму окупанти риють окопи та будують укріплення. Крім цього, окупаційна влада півострова направила повідомлення окупаційній "владі" готувати укриття на випадок виникнення "загроз"
- Крім цього, росіяни спустошили військовий склад у Криму з танками, бронетехнікою та артилерією. Це видно на супутникових фото. Тепер на цьому місці просто пустка.
- Також окупанти трясуться над Кримським мостом. Вони планують ввести понад 80 пунктів огляду на в'їздах до мосту.