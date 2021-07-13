Шматки льоду, як вишні: у Криму відпочивальників на пляжі засипав град – відео

У кримській Балаклаві у понеділок, 12 липня, випав град розміром, наче ягоди вишні. Люди, які відпочивали на пляжі, були змушені тікати та ховатися.

Відпочивальники рятувалися, як могли. Доки одні люди намагалися закрити себе від граду парасольками та рушниками, інші – тікали під навіси. Дорослі закривали собою дітей.

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Люди жартують, що за лічені миті негода перетворила приємний морський відпочинок у справжню гру на виживання.

Балаклаву засипало градом: дивіться відео

"Засніжений" пляж у Севастополі

Український військовий Анатолій Штефан оприлюднив кадри з Севастополя. На опублікованому відео видно, що місцевий пляж, ніби засипаний снігом, усе це – результату граду, який накрив місто.

Щось останні дні окупований Крим жорстко б'є негода,

– зауважив Штефан.

Пляж у Севастополі "засніжило": дивіться відео

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