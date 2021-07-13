Шматки льоду, як вишні: у Криму відпочивальників на пляжі засипав град – відео
Джерело:телеграм RT на русском
У кримській Балаклаві у понеділок, 12 липня, випав град розміром, наче ягоди вишні. Люди, які відпочивали на пляжі, були змушені тікати та ховатися.
Відпочивальники рятувалися, як могли. Доки одні люди намагалися закрити себе від граду парасольками та рушниками, інші – тікали під навіси. Дорослі закривали собою дітей.
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Люди жартують, що за лічені миті негода перетворила приємний морський відпочинок у справжню гру на виживання.
Балаклаву засипало градом: дивіться відео
"Засніжений" пляж у Севастополі
Український військовий Анатолій Штефан оприлюднив кадри з Севастополя. На опублікованому відео видно, що місцевий пляж, ніби засипаний снігом, усе це – результату граду, який накрив місто.
Щось останні дні окупований Крим жорстко б'є негода,
– зауважив Штефан.
Пляж у Севастополі "засніжило": дивіться відео
Негода у Криму: останні новини
- Влітку 2021 року Крим накрила негода. Зокрема, упродовж декількох тижнів Ялту двічі затопило. Під воду пішли декілька будинків.
- У липні на території окупованого півострова оголосили режим надзвичайної ситуації. Тоді з берегів вийшли 3 річки.
- Масштабні зливи спровокували ще одну проблему для жителів Криму. На території півострова зафіксували нашестя комарів. Окупанти заявили, що з комахами борються дезінфектори. Водночас це стурбувало екологів, які заявили, що хімікати згубно впливатимуть на біологічне життя півострова.