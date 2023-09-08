"Крим – це Україна": в ефірі на окупованому півострові транслювали важливе звернення

Росіянам не дають спокою ні на фронті, ні в інформаційному просторі. Ввечері 8 вересня стало відомо про злам російського пропагандистського "Первого канала".

У тимчасово окупованому Криму взламали телевізійний ефір. Це реалізували українські хакери, повідомляють джерела 24 Каналу.

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Рух опору у Криму посилюється

Українським хакерам вдалося взламати етер російського пропагандистського телеканалу у Криму. Ба більше, їм навіть вдалося запустити відео із закликом ігнорувати вибори, які планує провести Росія.

У етер Криму потрапило важливе звернення: дивіться відео

Операцію реалізували спільними зусиллями українських хакерів. У відео людям подякували за те, що вони "чекають на Україну".

Рух опору у Криму посилюється. Ви кожного дня бачите та чуєте новини про знищення військових об'єктів та живої сили окупантів,

– мовиться в відео.

Жителі Криму показали, що на їх екранах дійсно транслювали це звернення. Ба більше, після запису з'явилась картинка із російськими діячами нібито під прицілом.

"У нас теж зараз вибори", – таким був напис на ній.

Кримчани показали, що відбувається у них в ефірі: дивіться відео

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