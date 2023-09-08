"Крим – це Україна": в ефірі на окупованому півострові транслювали важливе звернення
Росіянам не дають спокою ні на фронті, ні в інформаційному просторі. Ввечері 8 вересня стало відомо про злам російського пропагандистського "Первого канала".
У тимчасово окупованому Криму взламали телевізійний ефір. Це реалізували українські хакери, повідомляють джерела 24 Каналу.
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Рух опору у Криму посилюється
Українським хакерам вдалося взламати етер російського пропагандистського телеканалу у Криму. Ба більше, їм навіть вдалося запустити відео із закликом ігнорувати вибори, які планує провести Росія.
У етер Криму потрапило важливе звернення: дивіться відео
Операцію реалізували спільними зусиллями українських хакерів. У відео людям подякували за те, що вони "чекають на Україну".
Рух опору у Криму посилюється. Ви кожного дня бачите та чуєте новини про знищення військових об'єктів та живої сили окупантів,
– мовиться в відео.
Жителі Криму показали, що на їх екранах дійсно транслювали це звернення. Ба більше, після запису з'явилась картинка із російськими діячами нібито під прицілом.
"У нас теж зараз вибори", – таким був напис на ній.
Кримчани показали, що відбувається у них в ефірі: дивіться відео
Новини Криму: основне
- Жителі Криму продовжують розвіювати кремлівський міф про те, що вони "раді" окупації. У мережу потрапило відео, на якому хлопець із Севастополя зняв російський триколор і вдарив правдою в обличчя окупантів. В окупованому Криму чекають на Україну. Це довів, зокрема й молодик із Севастополя, якому довелося пояснювати окупантам, чим йому "завадив" російський прапор в українському місті.
- Українська розвідка розповіла, що наша спецоперація на території тимчасово окупованого Криму триває. Представник ГУР прокоментував останні операції наших бійців на півострові. Андрій Юсов пояснив в інтерв’ю, що наші військові досягли поставлених цілей під час висадки українського десанту на мисі Тарханкут.
- У тимчасово окупованому Криму у росіян проблеми із забезпеченням. Вони намагаються накопичити якомога більше запасів. Агент руху “Атеш” повідомив, що в окупантів великі проблеми з паливом у Криму. Росіяни намагаються накопичити запаси на півострові.