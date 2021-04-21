У Криму засудили українського військового, якого окупанти викрали з бойової позиції

Підконтрольний окупаційній владі суд у Криму виніс вирок військовому ЗСУ Євгенію Добринському. Його у травні 2020 року викрали з бойової позиції на адмінмежі з Кримом.
Джерело:фейсбук Людмили Денісової
Окупанти засудили його за начебто незаконний перетин державного кордону Росії та контрабанду наркотичних засобів. Про вирок повідомила омбудсмен Людмила Денісова.
Тим часом Британський генерал попередив про можливу спробу Росії пробити наземний коридор до Криму
Добринському присудили 3 роки і 6 місяців позбавлення волі у колонії загального режиму. Денісова засудила таке рішення суду і звинуватила окупантів у фальсифікації справи.
Докази надані суду стороною захисту під час судових засідань свідчать про невинуватість українського військовослужбовця,
– написала омбудсмен.
Денісова додала: вважає неприпустимим переслідування за виконання конституційного обов’язку щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України. Відтак вона засудила дії окупаційної влади.
Що відомо про зникнення Добринського
- Євген Добринський – солдат 95-ї десантно-штурмової бригади, який ніс службу на спостережному посту поблизу села Чонгар на Херсонщині.
- Цей пост – на адмінмежі з окупованим Росією Кримом.
- Військовий зник 30 травня близько 5 ранку. На місці зникнення Добринського виявили сліди боротьби.
- Ймовірності того, що Добринський перейшов на бік ворога добровільно, не було від самого початку.
- Лише за кілька днів ФСБ Росії офіційно підтвердило, що український військовий перебуває у них. Вони навіть опублікували відео з його зізнанням та нібито порушенням.
- У ЗСУ одразу ж зазначили, що це – пропагандистський фейк із помилками у постановчому відео.