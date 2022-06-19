У Криму знесуть автосервіс, де відмовилися обслуговувати авто окупантів

Російських загарбників не підтримують навіть в окупованому Криму. Вони відповіли у звичному стилі – терором.

Російські окупанти зустрічаються з опором на всіх тимчасово окупованих територіях. Це стосується й анексованого Криму, де вже починають розуміти, що крах росіян та їхня втеча з півострова – невідворотні процеси.

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Автосервіс, який не обслужив окупантів, знесуть

Що сталося

Співробітники одного з СТО відмовилися обслуговувати вантажівку російських військових, а борту якої був намальований символ "Z". Окупанти хотіли полагодити покришку, але їм відмовили, сказавши, що не допомагають військовим.

Коли спалахнув великий скандал, власник сервісу заявив, що в нього не було відповідного обладнання, щоб працювати з військовим автомобілем, тобто причиною відмови було саме це, а не самі військові.

Автосервіс знесуть

Так званий "глава парламенту" анексованого Криму Володимир Константинов заявив про те, що перевірка показала, що будівля автосервісу незаконна, тому її знесуть.

Користується благами громадянина великої держави – нехай живе за законом. Владу нашу він може не любити – силою не бути милою. А ось шанувати її доведеться. Поперек Росії краще нехай більше не стає. І іншим подібним не раджу,

– заявив той.

Також Константинов заявив, що це буде для власника СТО "хорошим уроком", а потім порадив йому виїхати в Україну.

Ситуація на окупованих територіях: останні новини

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині триває, нашим воїнам вдається просуватися вперед та звільняти від ворога міста та села. Місцевих мешканців просять евакуюватися за першої ж нагоди – росіяни можуть прикриватися мирним населенням. Окрім того, без небезпеки для мирного населення ЗСУ буде легше працювати.

Мешканці Мелітополя, які перебувають у тимчасовій окупації з 1 березня, розповіли про життя у місті. Стало відомо, що окупанти викрадають людей, встановили багато блокпостів, усіх українців вважають нацистами. Усіх, хто не вірить пропаганді із заявами "у нас все добре", одразу забирають.

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