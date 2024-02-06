Український прапор у Кринках: ЗСУ на ділі розвіяли пропаганду щодо втрати контролю над селом

Росіяни розганяють тезу, мовляв, захопили село Кринки на лівому березі Дніпра. Але це фейк, про що яскраво свідчить синьо-жовтий стяг над населеним пунктом.

Аналітики Deep State, які уважно відстежують ситуацію на фронті, виклали фото українського прапору над Кринками. Також вони постібалися над російським генералом Михайлом Теплинським, який відповідає за цей напрямок.

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Хто насправді контролює село Кринки

Окупанти у своїй пропаганді стверджують постійно, що Кринки перебувають під їх контролем і вони всіх відкинули за Дніпро. Але бійці 36-ї ОБрМП так не вважають. І тепер український прапор милує око наших військових і наперекір всій російській пропаганді буде муляти окупантам. А генерал Теплинський так і залишиться нереалізованим невдахою,

– поіронізували аналітики.



Прапор України у Кринках на лівому березі Дніпра / Фото Deep State, 36 ОБрМП

Утім, в Deep State додали: важкі бої тривають, тож радіти зарано.

На відео, яке поширили аналітики, помітно, що вся земля довкола стягу – у великих вирвах від артилерійських ударів росіян.

Український прапор майорить над Кринками: дивіться відео

"Ворог постійно підтягує резерви, намагається витіснити наших бійців, а також велику увагу зосереджує на переправі та правому березі", – зазначили в Deep State.

Де Кринки на карті України

Яка зараз ситуація в Кринках