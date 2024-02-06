Український прапор у Кринках: ЗСУ на ділі розвіяли пропаганду щодо втрати контролю над селом
Джерело:Deep State
Росіяни розганяють тезу, мовляв, захопили село Кринки на лівому березі Дніпра. Але це фейк, про що яскраво свідчить синьо-жовтий стяг над населеним пунктом.
Аналітики Deep State, які уважно відстежують ситуацію на фронті, виклали фото українського прапору над Кринками. Також вони постібалися над російським генералом Михайлом Теплинським, який відповідає за цей напрямок.
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Хто насправді контролює село Кринки
Окупанти у своїй пропаганді стверджують постійно, що Кринки перебувають під їх контролем і вони всіх відкинули за Дніпро. Але бійці 36-ї ОБрМП так не вважають. І тепер український прапор милує око наших військових і наперекір всій російській пропаганді буде муляти окупантам. А генерал Теплинський так і залишиться нереалізованим невдахою,
– поіронізували аналітики.
Прапор України у Кринках на лівому березі Дніпра / Фото Deep State, 36 ОБрМП
Утім, в Deep State додали: важкі бої тривають, тож радіти зарано.
На відео, яке поширили аналітики, помітно, що вся земля довкола стягу – у великих вирвах від артилерійських ударів росіян.
Український прапор майорить над Кринками: дивіться відео
"Ворог постійно підтягує резерви, намагається витіснити наших бійців, а також велику увагу зосереджує на переправі та правому березі", – зазначили в Deep State.
Де Кринки на карті України
Яка зараз ситуація в Кринках
- Найсвіжіший огляд зробив Олександр Коваленко. За його словами, росіяни готуються до інтенсивного штурму. Але якщо їм не вдасться знищити український плацдарм до березня, то Михайло Теплинський може раптово "поїхати у відрядження" до Сирії.
- Військовий аналітик говорить, що "300 спартанців нервово курять осторонь при згадці про Кринки", адже ворог зазнає дуже великих утрат.
- "Кринки – це приклад нової фази війни: меншими силами завдавати максимально можливої шкоди противнику і виснажувати його. Втрати окупантів у районі Кринків, особливо у механізованій складовій, просто непорівнянні з втратами Сил оборони України", – ідеться в матеріалі.
- А в Інституті вивчення війни наприкінці січня зазначили: під Кринками можуть воювати москвичі, так звана ПВК мера російської столиці Собяніна. Принаймні один із полків має назву собянінського. Імовірно, мер Москви пішов по стопах Пригожина.