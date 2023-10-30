Кандидат у президенти США заявив про потужний розгром армії Росії, але чи справді це так?

Найадекватнішу заяву про допомогу Україні від кандидатів у президенти США я почув від республіканця Кріса Крісті. Більше про неї – читайте далі.

Республіканець, якого підтримують демократи

Два дні тому на інтерв'ю телеканалу Fox News він сказав, що США виділили Україні всього 5% від оборонного бюджету і це призвело до знищення 50% військового потенціалу Росії ("другої армії світу"). І що це є найкрутішою інвестицією з боку США.

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Це, напевно, найадекватніша заява, яку я чув від республіканців щодо допомоги Україні та інтересів США. Цікаво, що цей республіканський кандидат має серед демократів підтримку більше, ніж серед своїх республіканців. Його підтримують 32% демократів проти 13% республіканців. При цьому він впевнено почувається і серед республіканців, йдучи в другому ешелоні.

Кріс, до речі, затятий противник і опонент Дональда Трампа. Він вважає, що той не має права на другий термін

Тепер щодо правдивості фактів заяви. Мені стало цікаво, на скільки він правий. Я знайшов чудову інфографіку про обсяги допомоги Україні з боку США.

Загальний обсяг допомоги Україні з боку США з моменту вторгнення становив вже 76,8 мільярда доларів, зокрема:

3,9 мільярда доларів – продовольча допомога;

26,4 мільярда доларів – фінансова допомога;

46,6 мільярда доларів – військова допомога.

Бюджет 2023 року США на оборону становив 846 мільярдів доларів. Тобто військова допомога Україні справді склала всього 5,4% від військового бюджету США.

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Чи знищила Україна половину військового потенціалу Росії

Тепер питання: а чи правда, що ми знищили 50% військового потенціалу орди? Ідемо пунктами. Порівнюємо 24 лютого 2022 року та скільки знищено на сьогодні.

Особовий склад. Було 850 тисяч та ще 250 тисяч у резерві, а також 200 тисяч воєнізованих формувань – разом 1,3 мільйона. Наразі знищено 1,2 мільйона (ліквідовані 299 тисяч окупантів + 897 тисяч поранені, якщо рахувати 1:3 до знищених). Це 92%, але ми розуміємо, що їм є ким поповнювати це стадо смертників.

Було 850 тисяч та ще 250 тисяч у резерві, а також 200 тисяч воєнізованих формувань – разом 1,3 мільйона. Наразі знищено 1,2 мільйона (ліквідовані 299 тисяч окупантів + 897 тисяч поранені, якщо рахувати 1:3 до знищених). Це 92%, але ми розуміємо, що їм є ким поповнювати це стадо смертників. Танки : було 12 420 одиниць, а знищили 5 175 (тобто 41%).

: було 12 420 одиниць, а знищили 5 175 (тобто 41%). Бронетехніка : було 30 122, а знищили 9 728 (32%).

: було 30 122, а знищили 9 728 (32%). Літаки : було 1 461, а знищені 320 (22%).

: було 1 461, а знищені 320 (22%). Гелікоптери : було близько 2 000, а знищені 324 (16%).

: було близько 2 000, а знищені 324 (16%). Кораблі : було 97, а знищений 21 (21%).

: було 97, а знищений 21 (21%). РСЗВ . У Росії є близько 1 000 РСЗВ та понад 2 000 на зберіганні. Знищені 834 (28%).

. У Росії є близько 1 000 РСЗВ та понад 2 000 на зберіганні. Знищені 834 (28%). Ракети . Окупанти використали вже близько 50% – 60% високоточних ракет.

. Окупанти використали вже близько 50% – 60% високоточних ракет. Засоби ППО. Я не знайшов детальної статистики щодо знищених засобів ППО. Їх знищено загалом 558 одиниць. При цьому у публічних джерелах знайшов інформацію, що на озброєнні ворога є близько 400 комплексів великої дальності, середньої дальності – 1,5 тисячі одиниць, малої дальності – близько 3 тисяч одиниць. Тут ще косити та косити.

Як бачимо, до знищення 50% військового потенціалу ще далеко. Щодо вартості знищеної ординської техніки, на думку журналістів, це близько 41 мільярда доларів. Це можна порівняти з обсягом військової допомоги, наданої Україні.

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Привабливість України для світу

Але загалом з оцінками кандидата в президенти США згоден. За відносно невеликих витрат для США (0,2% ВВП), вони майже повністю вивели з великої гри свого колишнього основного опонента і нинішнього головного союзника Китаю. Україна – мега вигідна інвестиція для США. Мможу припустити, що наступні вигоди звучать так: