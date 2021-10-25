Критикують, проте бояться: Росія буде стежити за створенням Україною ракетних систем

У державі-агресорці з цинізмом сприйняли наміри України щодо розвитку своєї ракетної програми. Попри критику, у Москві мають намір стежити за діями Києва у цьому напрямку.

Керівник делегації Росії на переговорах у Відні з питань військової безпеки і контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов вважає, що спроби України створити ракетні системи обернуться невдачею.

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У Москві розкритикували технічні можливості України

У Москві переконують, що усі технічні досягнення базуються на ще радянських розробках, які сильно програють сучасному озброєнню. Проте Росія, незважаючи на зневажливе ставлення до намірів Києва, планує таки стежити за українською ракетною програмою.

Озброєння Україні може постачати Велика Британія

Також Гаврилов не відкидає того, що озброєння українцям може постачати і Велика Британія. Це виглядає цілком реальним на фоні значного напруження між Москвою та Лондоном.

У конкретних умовах, коли хотіли б насолити, особливо англійці, нашій країні, цього виключати не можна. Але повинні бути червоні лінії. Англійці не гірше за інших розуміють це. Ми розуміємо, і вони розуміють,

– сказав Гаврилов.

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Арестович сказав, що Україна може використати ракети проти Москви

Зазначимо, що раніше речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що агресивна політика просто змушує Україну шукати нові варіанти адекватних відповідей. Однією з них можуть стати ракети оперативно-тактичного радіуса дії. Для цього, вважає Арестович, Україні не буде потрібне членство в НАТО.