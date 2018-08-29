Криваві хрести і спалені прапори: під посольством Росії провели промовисту акцію

Вранці 29 серпня під посольством Росії у Києві відбулась багатолюдна акція в пам'ять за загиблими українськими воїнами в "Іловайському котлі" і з нагадуванням про те, що Росія має понести за це відповідальність.

29 серпня Україна зазнала найбільших втрат у боях за Іловайськ у 2014 році.

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У 4-ті роковини трагедії десятки людей, серед яких чимало воїнів та ветеранів українсько-російської війни, пікетували посольство Росії на Повітрофлотському проспекті у Києві.

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Активісти перекрили проїжджу частину навпроти дипустанови і встановили там сотні хрестів із фотографіями та іменами загиблих під Іловайськом українських військових.



Роковини Іловайської трагедії: акція під посольством РФ у Києві



Перед посольством РФ у Києві встановили сотні кривавих хрестів

Люди тримали в руках плакати із закликами звільнити незаконно утримуваних у Росії українських політв'язнів та вимогами покарати президента РФ Путіна за загибель українських воїнів. Очевидці зазначають, що небайдужих українців, які прийшли взяти участь в акції, було не так і багато.

Пізніше посеред дороги активісти спалили прапори терористичної організації – так званої "ДНР".



В роковини Іловайської трагедії перед посольством РФ у Києві спалили прапори так званої "ДНР"



Акція під посольством РФ у Києві в річницю Іловайської трагедії

Учасники акції спробували передати декларацію із закликом звільнити українських політв'язнів, зокрема Олега Сенцова в посольство РФ.

Особа, яка відповіла їм по через домофон, встановлений на воротах будівлі, виходити відмовилась, сказавши, щоб декларацію "відправляли поштою".

Дивіться відео акції під посольством РФ у Києві вранці 29 серпня:

Що таке Іловайський котел?Бойові дії, що розгорнулися під містом Іловайськ Донецької області у серпні 2014 року. 18 серпня під час запеклих боїв українські силовики увійшли в Іловайськ та змогли взяти під свій контроль частину міста. Проте після заходу у тил регулярних російських військ 23-24 серпня, а також через дезертирство окремих українських підрозділів, іловайське угруповання опинилося в оточенні.



У ніч з 28 на 29 серпня президент РФ Володимир Путін закликав окупаційні війська відкрити гуманітарний коридор для українських військових, які опинилися в оточенні. Українські військові організованими колонами почали рух з міста за попередньо домовленими з російською стороною маршрутами. Проте окупанти не дотримались слова і почали розстрілювати колони.



За офіційними даними, в "Іловайському котлі" у серпні 2014-го загинуло 366 українських захисників, 429 воїнів отримали поранення. 300 військовослужбовців потрапили в полон. За неофіційними даними, ці цифри набагато більші.