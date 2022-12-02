У кривавих пакунках були очі тварин: МЗС б'є тривогу через нові погрози

Українські посольства по всьому світу продовжують отримувати погрози. Їм відправляють пакунки з моторошними знахідками, зокрема очима тварин.

Про це розповів речник МЗС України Олег Ніколенко. Він зауважив, що закривавлені пакунки отримали посольства та консульства нашої України у низці країн Європи. Сталося це після того, як конверт вибухнув у посольстві України у Мадриді.

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Погрози продовжують поширювати

За словами Ніколенка, терактом у посольстві України в Іспанії все не обмежилося. Посольства в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральні консульства у Неаполі та Кракові, а також Брно виявили закривавлені пакунки. Як зазначив він, у них лежали очі тварин.

Самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах. Ми вивчаємо сенс цього послання,

– наголосив він.

Це ще не все. За словами Ніколенка, вандалізму зазнав вхід до помешкання посла у Ватикані. Також надійшло повідомлення про замінування посольства в Казахстані. На щастя, воно не підтвердилося.

Відомо також, що посольство в США отримало лист, у якому була ксерокопія критичної статті про Україну. Ніколенко зазначив, що, як і більшість інших конвертів, він надійшов з однієї з країн Європи.

Як зазначив глава МЗС Дмитро Кулеба, у відомства є всі підстави вважати, що наразі відбувається кампанія терору та залякування посольств і консульств України. Він підкреслив, що вона добре спланована.

Не маючи змоги зупинити Україну на дипломатичному фронті, нас намагаються залякати. Однак можу одразу сказати, що ці спроби марні. Ми й надалі ефективно працюватимемо на перемогу України,

– наголосив Кулеба.

У відомстві підкреслюють, що українські дипломати продовжать успішно працювати над тим, щоб обороноздатність України зміцнювалася. Також вони докладатимуть зусиль, щоб українці були забезпечені необхідним енергетичним обладнанням, яке дозволить пройти цю зиму.

Українська сторона співпрацює з правоохоронцями іноземних країн. Вона це робить для того, щоб розслідувати усі випадки погроз, встановити причетних до них осіб, а також притягнути їх до відповідальності.

Дмитро Кулеба також зазначив, що усі посольства та консульства України перевели у режим посилених заходів безпеки.

"Закликаємо іноземні уряди гарантувати максимальний захист українських дипломатичних установ відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини", – підкреслюють у відомстві.

З чого почався терор українських посольств

Зауважимо, що 30 листопада з'явилася інформація про вибух у посольстві України у Мадриді. Поліцейських про цей інцидент повідомили о 13:15.

Невдовзі МЗС України повідомило про те, що до відомства прислали конверт з вибухівкою. Він вибухнув у руках коменданта, котрий займався оглядом кореспонденції. Відомо, що чоловік зазнав незначних поранень та був госпіталізований до лікарні.

Пізніше посол України в Іспанії Сергій Погорельцев повідомив, що лист адресували йому. Але оскільки кореспонденція викликала підозру, то нею спочатку зайнявся інший співробітник. Він відповідав також за охорону посольства.

Вибух у посольстві розслідують як теракт. Про це розповіли іспанські ЗМІ.

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