Вихід заблокувало, тікали через балкон: чоловік з Кривого Рогу пригадав нічну атаку

У ніч проти 13 червня росіяни вдарили по багатоповерхівці у Кривому Розі. На жаль, є чимало жертв та постраждалих.

Постраждалий мешканець будинку Артем не почув сигналу повітряної тривоги, а прокинувся одразу від вибухів. Про це він розповів 24 Каналу.

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"Темрява, нічого не чути, лише вибух пролунав. Ти прокидаєшся, усе тіло в крові, уламки скла валяються. Мені також декілька осколків залетіло, але "швидка" надала допомогу мені й моєму товаришу. З нами, Слава Богу, усе добре", – сказав постраждалий з Кривого Рогу.

Не усі мали шанс на порятунок

Почалася пожежа, квартири заповнив дим, мешканці взялися збирати речі. Як зазначив Артем, двері вибило вибуховою хвилею, вихід заблокувало. Шокованим людям довелося вибиратися через балкон.

У нашій квартирі було дуже небезпечно перебувати, було багато диму. Вийшли на балкон, почали спускатися з третього поверху на другий. Там була молода сім'я, евакуювали маленьку дитину та дівчину, їх передали рятувальникам,

– пригадав Артем.

Коли постраждалий опинився на вулиці, не міг оговтатися від побаченого. Усе палало, люди кричали.

"Ми допомагали, кому могли. Це було дуже жахливо, якщо чесно", – поділився хлопець.

За словами Артема, вибухова хвиля була настільки сильною, що його машину, яка стояла у дворі, відкинуло на кілька метрів і перевернуло. Автівки перетворилися на купи брухту.

Невідомо, скільки людей перебувало у будинку в момент вибуху. Було чимало мешканців, які не могли вибратися з квартир,

– відзначив постраждалий.

Тому оцінити наслідки російського теракту зараз неможливо. Пожежу вдалося загасити, але будинок в жахливому стані. Рятувальники продовжують розбирати завали, під ним ще можуть перебувати люди.

У місті вже гуртуються, щоб надати належну допомогу постраждалим від трагедії. Поруч організували містечко у школі, де прийматимуть мешканців будинку.

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