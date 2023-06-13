Ледь не задихнулась, – жителька Кривого Рогу про те, як її донька намагалась врятувати чоловіка

Вночі 13 червня російські загарбники вдарили по багатоповерхівці у Кривому Розі. Станом на обід відомо про 10 загиблих.

Теща одного із загиблих розповіла, як її донька намагалася врятувати чоловіка. Про стало відомо в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Як постраждала у Кривому Розі намагалася врятувати коханого

Тетяна Карус повідомила, що її доньці довелося вибігати з будинку в одній нічній сорочці. Вона намагалася врятувати свого чоловіка, але він не відзивався.

Донька вискочила у нічній сорочці. Там був дим, пожежа. Вона крім цього нічого не бачила. Чоловік не відізвався. Їй не видно було що та де відбувається, оскільки все було у вогні,

– зазначила Тетяна.

За словами самої постраждалої дівчини, вона сама ледь не задихнулась, коли повзла по сходах.

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