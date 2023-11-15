Вночі у Кривому Розі пролунали вибухи: росіяни били ракетою

У ніч проти 15 листопада у кількох областях лунала тривога. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку.

Серед регіонів, які опинилися під прицілом ворога, була й Дніпропетровська область. Там чули вибухи.

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Росія атакувала Кривий Ріг ракетою

Про загрозу для Дніпропетровщини стало відомо о 23:18. Також загроза ракетних ударів існувала для Херсонщини, Миколаївщини та Кіровоградщини. Відбій дали вже за 40 хвилин. Однак за цей період неподалік Кривого Рогу пролунали вибухи. Моніторингові канали писали про проліт крилатої ракети (попередньо Х-59) у районі міста у північному напрямку.

У Дніпровській ОВА заявили, що наслідки атаки уточнюються. Наразі інформації про постраждалих немає.

Крім того, там уточнили, що також вночі ворог двічі бив по Нікопольському району з артилерії. Противник випустив з півдесятка снарядів.

Вранці окупанти застосували по Нікополю дрони-камікадзе. Наслідки ударів ще з'ясовують.

По Дніпропетровщині вдарили дронами: є загиблий

Так, 14 листопада росіяни вдарили трьома дронами-камікадзе по Нікополю. Цей удар забрав життя 26-річного чоловіка. Поранення зазнав 72-річний місцевий житель. Він перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості. Крім того, місто обстрілювали із артилерії. Там було пошкоджено комунальне підприємство, інфраструктурний об'єкт, житлові будинки, господарські споруди, гараж, лінії електропередач та газопровід.

Вдень для області оголошували тривогу. Ще до цього на території регіону пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що на Сході та Півдні активна ворожа тактична авіація. Згодом там попередили, що ракета зайшла у повітряний простір Дніпропетровської області. Станом на 14:30 моніторингові канали повідомили, що ціль "припинила своє існування".