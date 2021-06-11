Про це розповіли в поліції Кривого Рогу в коментарі журналістам 24 каналу. Подія трапилася на вулиці Мусоргського приблизно о пів на 5 ранку 11 червня.

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Автобусна зупинка, біля якої це трапилось / Фото "Першого міського"

Інші деталі від поліції

У потерпілого є кілька ран. Зокрема, травмовані плече та потилиця. Коли пораненого чоловіка привезли в лікарню, медики повідомили про це поліції.



Кримінальне провадження планують відкрити протягом доби. Наразі щодо затримання зловмисника нічого не кажуть.

Що пишуть ЗМІ

Як пише "Перший міський", конфлікт трапився у двох товаришів.

Вони напередодні випивали спиртні напої

Суперечка чоловіків переросла в бійку.

Тоді один із них витягнув ніж і почав ним завдавати удари.

У плечі потерпілого рана наскрізна.

На фото з місця видно, що це трапилося неподалік від автобусної зупинки.

Зранку в цьому місці ще були великі калюжі крові.

Також бризки крові є на тротуарі поряд.

Який стан пораненого – наразі невідомо.



Під'їзд, де чоловіки, ймовірно, випивали / Фото "Першого міського"

Зверніть увагу! У Дніпрі 7 червня на закинутій дачі зарізали бездомного. Слідчі вважають, що це зробив його товариш під час суперечки. Він завдав безхатьку одразу кілька ударів ножем і той одразу помер.

Вулиця Мусоргського, де порізали чоловіка / Карта Google