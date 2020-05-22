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МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

У Кривому Розі дівчина жорстоко розстріляла прокурора: він у важкому стані

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Стрілянина в Кривому Розі
Стрілянина в Кривому Розі / jewscanshoot.com / Ілюстративне фото

У Кривому Розі, що на на Дніпропетровищині, відбулася стрілянина. Прокурора Криворізької місцевої прокуратури №3 Олексія Пипку поранила його знайома дівчина.

У чоловіка стріляли із травматичної зброї. Його госпіталізували, стан потерпілого – важкий, повідомляє "Перший Міський".

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За інформацією місцевих ЗМІ, інцидент трапився, коли компанія друзів святкувала день народження одного з них біля готелю "Україночка". Саме туди приїхала дівчина, яка стріляла у Олексія Пипку. Вона випустила у прокурора всю обойму травматичного пістолета в область живота.

Стрілянина в Кривому Розі
Олексій Пипка отримав серйозні поранення / Фото "Перший міський"

Підозрювану вже затримала поліція. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про замах на вбивство. 

Напередодні моторошна стрілянина трапилася на Житомирщині. У ніч проти 22 травня сталася чоловік з рушниці розстріляв компанію друзів. Втекти вдалося лише одній людині.

Автор: Ірина Буртик
Теги: Новини України Поліція Новини Кривого Рогу Новини Дніпра Стрілянина
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