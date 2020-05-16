У Хмельницькому чоловік стріляв у поліцейських, що прибули на виклик його доньки: фото

У Хмельницькому ввечері 15 травня поліція отримала виклик щодо домашнього насильства. Коли правоохоронці прибули на місце події, зловмисник дістав зброю та почав стріляти у них.

Звернулася до правоохоронців 16-річна дівчина, яка розповіла, що її п'яний батько вдався до домашнього насильства та погрожує вбити її, сестру та матір, повідомляє поліція.

До слова На Рівненщині невідомі напали на відділ поліції та підпалили авто копів: фото

Коли нетверезий чоловік побачив працівників поліції на порозі свого дому, він дістав травматичний пістолет і почав стріляти. Внаслідок стрільби дільничий офіцер дістав поранення лівої частини обличчя.

Напарники пораненого вирішили не застосовувати зброю у закритому приміщенні, де були ще троє цивільних, зокрема двоє неповнолітніх. Вони знешкодили зловмисника за допомогою прийомів рукопашного бою.

Наразі чоловіка затримано. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За спробу вбивства поліцейського зловмиснику може загрожувати довічне ув'язнення або до 15 років за ґратами.



У Хмельницькому затримали нетверезого чоловіка, зо стріляв у правоохоронця / фото поліції

Потерпілого поліцейського доставили до лікарні, де й надали необхідну медичну допомогу. Наразі його життю нічого не загрожує.



Зловмиснику, що поранив поліцейського, загрожує довічне ув'язнення / фото поліції