Ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу: пролунав вибух, зникли вода та світло
Джерело:Олександр Вілкул
Вибух пролунав у Кривому Розі 22 серпня близько 5:30, є задимлення. У деяких районах міста зникли світло та вода, утім, подекуди електрика повертається.
Швидкісний трамвай поки не працює через відсутність напруги. За інформацією місцевих телеграм-каналів, у центральній частині міста не працюють тролейбуси, передає 24 Канал.
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Що відомо про вибух
Місцева влада нагадує нічого не знімати і не викладати в мережу.
У деяких районах фіксують складнощі у роботі електротранспорту. Фахівці вже виправляють тимчасові незручності.
Також проблеми зі світлом досі є у деяких будинках.
Наразі в місті відбій повітряної тривоги. Раніше Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.
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Якими були наслідки вибуху
Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що
попередньо постраждала 1 людина. Чоловікові надали допомогу, лікуватиметься амбулаторно. У нього порізане обличчя.
Пошкоджено 20 приватних будинків і лінія електропередач.
Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул розповів деталі вибуху в Кривому Розі. За його словами, декілька лікарень і водопровідна система перейшли на генератори. Електропостачання в лікарнях уже відновлено, а щодо водопроводу – здійснюється перезапуск електрикою. Станом на 7:42 частково знеструмлено кілька вулиць та ліній електротранспорту.
КП "Кривбасводоканал" повідомило, що через аварійне знеструмлення відбулася зупинка комплексів і ключових насосних станцій. Наразі струм відновлено, комунальники перезапускають насосні, а протягом дня будуть виводити їх у штатний режим. Через це в деяких районах можливе зниження тиску, а через неминучі гідроудари – тимчасове забарвлення води часточками з внутрішньої поверхні труб. Підприємство просить із розумінням поставитися до ситуації, що склалася. Адже зараз першочерговим завданням є зберегти обладнання та правильно здійснити перезапуск.
Місцеві ЗМІ показали наслідки ракетного удару 22 серпня по Кривому Рогу.
Вибиті шибки через ракетний удар / Фото "Перший міський"
У будинку, що на фото, живе літнє подружжя.
63-річна пані Любов і 67-річний пан Іван могли б почати свій ранок з традиційної кави. Але росіяни вирішили за них і внесли свої "корективи" у розклад сім'ї,
– зазначили журналісти.
Остання масштабна атака на місто
Востаннє Кривий Ріг зазнав сильного обстрілу 31 липня. Тоді Росія влучила у багатоповерхівку та освітній заклад.
- Одна ракета зруйнувала частину житлового будинку з 4 по 9 поверхи, через що виникла пожежа. Інша ж ракета поцілила у будівлю навчального закладу.
- Володимир Зеленський відреагував на обстріл. Він сказав, що цей терор з боку Росії нас не залякає і не зламає. Нагадаємо, Кривий Ріг – рідне місто українського президента.
- Одна з мешканок розповідала, що її відкинуло вибуховою хвилею так, що вона відлетіла з кухні у коридор.
- 31 липня ракети забрали життя шістьох людей, було понад 80 постраждалих через ворожу атаку, серед них 7 дітей. Відомо, що серед загиблих є два чоловіки, мати 45 років і дівчинка 10 років. Заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба повідомив, що з-під завалів дістали жінку та дитину. Вони разом жили на восьмому поверсі, куди вранці прилетіла ракета.
- Під час розбирання завалів 9-поверхівки частина конструкції завалилася. На щастя, рятувальники встигли відскочити, а місцеві та журналісти перебували на достатній відстані. Відомо, що один рятувальник травмувався, але наразі його життю нічого не загрожує.