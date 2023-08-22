Ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу: пролунав вибух, зникли вода та світло

Вибух пролунав у Кривому Розі 22 серпня близько 5:30, є задимлення. У деяких районах міста зникли світло та вода, утім, подекуди електрика повертається.

Швидкісний трамвай поки не працює через відсутність напруги. За інформацією місцевих телеграм-каналів, у центральній частині міста не працюють тролейбуси, передає 24 Канал.

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Що відомо про вибух

Місцева влада нагадує нічого не знімати і не викладати в мережу.

У деяких районах фіксують складнощі у роботі електротранспорту. Фахівці вже виправляють тимчасові незручності.

Також проблеми зі світлом досі є у деяких будинках.

Наразі в місті відбій повітряної тривоги. Раніше Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.

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Якими були наслідки вибуху

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що

попередньо постраждала 1 людина. Чоловікові надали допомогу, лікуватиметься амбулаторно. У нього порізане обличчя.

Пошкоджено 20 приватних будинків і лінія електропередач.

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул розповів деталі вибуху в Кривому Розі. За його словами, декілька лікарень і водопровідна система перейшли на генератори. Електропостачання в лікарнях уже відновлено, а щодо водопроводу – здійснюється перезапуск електрикою. Станом на 7:42 частково знеструмлено кілька вулиць та ліній електротранспорту.

КП "Кривбасводоканал" повідомило, що через аварійне знеструмлення відбулася зупинка комплексів і ключових насосних станцій. Наразі струм відновлено, комунальники перезапускають насосні, а протягом дня будуть виводити їх у штатний режим. Через це в деяких районах можливе зниження тиску, а через неминучі гідроудари – тимчасове забарвлення води часточками з внутрішньої поверхні труб. Підприємство просить із розумінням поставитися до ситуації, що склалася. Адже зараз першочерговим завданням є зберегти обладнання та правильно здійснити перезапуск.

Місцеві ЗМІ показали наслідки ракетного удару 22 серпня по Кривому Рогу.

Вибиті шибки через ракетний удар / Фото "Перший міський"

У будинку, що на фото, живе літнє подружжя.

63-річна пані Любов і 67-річний пан Іван могли б почати свій ранок з традиційної кави. Але росіяни вирішили за них і внесли свої "корективи" у розклад сім'ї,

– зазначили журналісти.

Остання масштабна атака на місто

Востаннє Кривий Ріг зазнав сильного обстрілу 31 липня. Тоді Росія влучила у багатоповерхівку та освітній заклад.