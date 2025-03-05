У Кривому Розі пролунав вибух: туди летіла швидкісна ціль

Увечері 5 березня жителі Кривого Рогу чули вибухи. Окупанти атакували місто ракетою.

Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві спільноти.

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Росія атакувала Кривий Ріг

О 21:59 на Кривий Ріг летіла швидкісна ціль. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Вибух пролунав вже о 22:01. Наразі про наслідки невідомо, у Дніпропетровській області триває повітряна тривога. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук попереджає про небезпеку.

Памʼятайте про інформаційну тишу, не допомагайте ворогу. Залишайтеся в укриттях до кінця тривоги,

– написав він.

Гучний вибух жителі чули паралельно з сигналом повітряної тривоги, тож ракета вибухнула дуже швидко. Наразі про наслідки удару по місту не повідомляється. Інформація може з'явитися після відбою.

Ракетний удар по Кривому Рогу підтвердив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Він зазначив, що відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків та закликав не знімати роботу ППО.

До слова, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі. Підписуйтеся, що не пропустити важливі новини України та світу.

За інформацією начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, у Кривому Розі внаслідок російської атаки сталася пожежа. Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури. Під завалами, ймовірно, можуть бути люди.

Бережіть себе й залишайтеся у безпечному місці до кінця тривоги. Небезпека все ще триває,

– повідомив начальник ОВА.

Раніше Росія атакувала цивільні об'єкти в Кривому Розі 22 лютого. Тоді ворог міг застосувати ракету "Іскандер". Яке озброєння застосували росіяни сьогодні – невідомо.

Також ворожий удар по місту стався вдень 17 січня. Того дня внаслідок обстрілу в місті виникла пожежа та були пошкоджені будинки. Четверо людей загинули, а троє – постраждали.

Нагадаємо, вдень російська армія вдарила по промзоні в Основ'янському районі Харкова. Ворог атакував автомобільну базу, яка не працювала. Було пошкоджено вантажівку та приватний легковий автомобіль.