У Кривому Розі пролунав вибух

Зранку в понеділок, 21 жовтня, в Кривому Розі пролунав вибух. В цей час в місті була оголошена повітряна тривога.

Російські війська продовжують здійснювати регулярні ракетні атаки на Кривий Ріг. 24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає українців прямувати в укриття цивільного захисту.

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У Кривому Розі чули вибух

Повітряну тривогу в Кривому Розі оголосили о 10:27. Тоді ж Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Як повідомляють кореспонденти Суспільного, вибух прогримів буквально за кілька хвилин – близько 10:32.

Вибух в місті прокоментував також міський голова Кривого Рогу.

Знову балістична ракетна атака. Можливі повторні запуски,

– написав Олександр Вілкул.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку щодо різних областей України читайте в нашому телеграмі.

До слова, вранці 21 жовтня вибухи пролунали також у Запоріжжі. Згодом стало відомо, що російські війська вдарили по житловому кварталу міста.