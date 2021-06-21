Журналістка Олена Вишницька повідомила, що її друг 19 червня розповів про зґвалтування сестри. Це зробив на шкільному випускному вчитель дівчини.

До речі У харківському хостелі зловмисник зґвалтував неповнолітню дівчину: його вже затримали

Що порадили в поліції

Спочатку заяву не подавали, однак потім таки звернулись до поліції. Потерпіла пройшла низку процедур для фіксації злочину. Щоправда, в поліції дали доволі цинічну пораду.

Місцеві поліцейські запропонували дівчинці зіграти з насильником весілля. Дуже ціна порада….Краще б роботу свою, бл*ть, робили,

– написала журналістка.

Вона додала, що для дівчини вже знайшли адвоката в Кривому Розі. Крім того, Вишницька подякувала користувачам соцмережі за підтримку.

"Ви ті, хто дали незнайомій вам дівчинці зрозуміти, що вона не одна, і тому можна боятись менше...Вона сильна, і сильною бути трошки легше, коли поруч підтримка. Якщо серед вас є фахова психотерапевтка, яка хоче підтримати дівчинку протягом якогось часу pro bono, дайте про себе знати, будь ласка", – додала жінка.

Наразі невідомо, чи затримали правоохоронці ґвалтівника.

Зверніть увагу! Раніше в одному із хостелів Харкова 43-річний чоловік зґвалтував та пограбував 17-річну дівчину. Він жив у сусідній кімнаті. Через годину після інциденту поліція затримала зловмисника.