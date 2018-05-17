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Криворізькі підприємства ГМК втратили 2,5 млн доларів експортної виручки у зв'язку зі страйком

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Локомотив
Локомотив / uaprom.info

Криворізькі підприємства гірничо-металургійного комплексу України 16 травня 2018 року втратили третину добового виробництва у зв'язку з "італійським" страйком працівників локомотивного депо ПАТ "Укрзалізниця".

Такі дані озвучив голова Федерації металургів України Сергій Біленький в ході засідання Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення в середу, повідомляє uaprom.

"У мене є свіжі дані. Тільки за один день підприємства Кривого Рогу втратили 2,5 млн дол. експортної виручки. Це дуже багато, це третина добового виробництва", сказав він.

У коментарі Бізнес-порталу UAprom Біленький уточнив, що з кожним днем втрати тих же ГЗК наростають як "сніговий ком". За три дні страйку, з 14 по 16 травня, рударі не змогли відправити 17 ж/д маршрутів або 63 тис. т залізорудної сировини.

"Якщо така тенденція продовжиться, то від страйку постраждає не тільки ГМК. Це позначиться на всій економіці країни. ГЗК доведеться знизити виробництво і вивести в простій мінімум третину співробітників. Природно, скоротяться надходження до бюджетів різних рівнів, плюс недонадходження валютної виручки вдарить по курсу гривні", зазначив глава ФМУ.

У свою чергу глава Комітету з питань соціальної політики Сергій Каплін повідомив, що працівники локомотивних депо вже створили штаби в 4-х великих регіонах України.

"Якщо затягувати вирішення даної проблеми, то це все закінчиться паралізованою "Укрзалізницею",  підкреслив він.

За словами нардепа, вчора криворізькі підприємства групи "Метінвест", а також меткомбінат "Арселорміттал Кривий Ріг" скоротили товарообіг на 15-20%.

"Далі буде гірше", – попередив він.

Петро Дулей, заступник голови Конфедерації залізничників України, підтвердив серйозні наміри працівників локомотивних депо, аж до зупинки промислових підприємств.

"Вже сьогодні на "Арселорміттал Кривий Ріг" зупинений транспортний цех, не відвантажується готовий прокат. А завтра будуть зупинені доменні печі. Якщо правління УЗ не піде на контакт, то завалиться частина української економіки, зупиняться всі транспортні залізничні артерії нашої країни",  констатував він.

Нагадаємо, що з 14 травня 2018 року залізничники у локомотивних депо всій "Укрзалізниці" проводять "італійський" страйк. Працівники депо оглядають локомотиви на відповідність вимогам безпеки і не випускають їх на лінію. Залізничники пояснюють це тим, що стан локомотивів не відповідає інструкціям, за якими вони працюють.

16 травня у зв'язку з незадовільними умовами призупинили роботу четверта нічна і третя денна зміни залізничного цеху метпідприємства "Арселорміттал Кривий Ріг".

Теги: металургія Гроші Експорт
Джерело: 24 Канал
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