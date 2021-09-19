Криза через підводні човни: Байден та Макрон проведуть телефонні перемовини

Напруження назріває у відносинах між Францією та США і Австралією . Причина – розірваний контракт щодо субмарин. Аби спробувати вирішити проблемну ситуацію, Джо Байден зробив запит на телефонну розмову з Еммануелем Макроном.

Президент Франції розмовлятиме з главою Білого дому вже найближчим часом, пишуть ЗМІ. Ініціатором розмови, каже прессекретар французького уряду Габріель Атталь, є саме Байден.

Раніше Канберра до угоди зі США і Британією висловлювала невдоволення Франції, – Міноборони Австралії

Париж непокоїть питання довіри у відносинах

Від Еммануеля Макрона буде прохання про роз'яснення. Ми хочемо пояснень того, що наразі виглядає серйозним невиправданням довіри,

– зауважив Атталь.

Офіційний Париж не проти налагодження відносин з партнерами, проте питання довіри неабияк непокоїть французьку владу.

Що відомо про скандал щодо субмарин

США та Австралія уклали угоду з Великою Британією.

Мовиться про створення нового оборонного союзу AUKUS, який має зміцнити співпрацю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Таким чином Канберра отримає 8 підводних човнів.

Проте для цього Австралія в односторонньому порядку розірвала укладений контракт з Францією – на 56 мільярдів євро.

Угода зобов'язувала доставити в Австралію 12 субмарин.

Раніше Франція вже відкликала своїх послів зі Сполучених Штатів та Австралії.