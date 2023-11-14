Є позитив для України: як криза у США впливає на політиків у Європі

Через внутрішньополітичні проблеми Сполучені Штати поки що не спроможні надавати Україні в бажаному для нас обсязі. Через певний проміжок часу ця турбулентність завершиться, однак нині це може зашкодити забезпеченню Сил оборони усім необхідним.

Такою думкою із 24 Каналом поділився керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. На його думку, напружена ситуація в Сполучених Штатах може змусити ЄС зайняти більш проактивну позицію в допомозі Україні.

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Україна активно просуває свої інтереси в США

Напередодні візиту Сі Цзіньпіна до Сан-Франциско українські посадовці також навідалися до США задля відстоювання інтересів Києва.

“Безвідносно до чийогось особистого ставлення до представників української делегації (Андрія Єрмака та Юлії Свириденко – 24 Канал), її перебування в США є вкрай важливим, адже найближчими днями від тамтешніх подій залежатиме доля нашої країни”, – наголосив Клочок.

Показовими тут є слова Джейка Саллівана щодо зменшення можливостей Вашингтону в допомозі Україні та його впливу на перебіг війни. Це зумовлено тим, що Україна стала заручницею передвиборчих перегонів між демократичною та республіканськими партіями. Відповідно, Україні варто стежити за перебігом подій в цій боротьбі.

Валерій Клочок про вплив ситуації в Сполучених Штатах на Україну

Як криза в США впливає на геополітичну ситуацію

Важливо розуміти, що станом на зараз Сполучені Штати не можуть оголосити про виділення коштів на військову допомогу як Україні, так і Ізраїлю. Щодо останнього рішення навіть було прийнято в Палаті представників, щоправда, без консенсусу із демократичною партією.

: В свій законопроєкт про допомогу Ізраїлю республіканська партія включила також скорочення видатків на податкову службу, що займається перевірками. Таке рішення повністю суперечить ідеалам демократів і потенційно грають на руку недоброчесним бізнесменам. Тому адміністрація Байдена нізащо не підтримає цей закон в такому вигляді.

Обидві партії розуміють, що внутрішня криза негативно впливає на репутацію США, однак будуть до останнього відстоювати свої погляди на державні витрати напередодні виборів. Тому баталії в Конгресі з приводу виділення військової допомоги Україні та Ізраїлю, імовірно, точитимуться до кінця року.

"Політична криза в США змушує європейських політиків змінювати свою позицію, прикладом чого є виділення Німеччиною 8 млрд євро на потреби Сил оборони. І це є позитивом для України, адже протягом багатьох років європейські чиновники у вирішенні безпекових питань покладалися на Сполучені Штати, але (після повномасштабного вторгнення Росії – 24 Канал) Європа змушена змінювати свою політику", – зазначив політичний оглядач.

Криза в Палаті представників США: хронологія подій