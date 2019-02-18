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      Кризис в Венесуэле: как пренебрежение экономическими законами уничтожает страну

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      Драма в Венесуэле позволяет снова привлечь внимание к проблеме, которая может стать актуальной и для Украины. На примере этой страны мы можем увидеть, как пренебрежение элементарными экономическими законами и советами МВФ может уничтожить страну. А также, что ждёт страну, в которой инфляция исчисляется миллионами процентов.

      Что привело Венесуэлу к кризису?

      С победой в 1999 году харизматичного лидера Уго Чавеса в Венесуэле началась проблемы. Чавес решил строить в стране социализм, опираясь на беднейшие слои населения, страдавшие от традиционного для Латинской Америки неравенства. 

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      Сначала в Венесуэле ввели дешевые тарифы, ведь нефть там своя, бесплатная. Стали активно печатать деньги. А чтобы мировые империалисты не мешали, нефтяные компании передали в собственность государства. 

      Ну и конечно, прикрыли рынок земли. Это сделало Венесуэлу одной из шести стран в мире, где нельзя купить или продать землю. Кстати, Украина тоже входит в их число. Следующим шагом было внедрение огромного количества инноваций в рамках постройки социалистического государства.

      В Украине мораторий на продажу земли действует с 2001 года
      В Украине мораторий на продажу земли действует с 2001 года

      В общем, Венесуэла – это классический пример страны, которая раздувала расходы под флагом помощи бедным и сокращала доходы, уничтожая инвестиционный климат. А если возникали проблемы, их решали за счет бизнеса, просто отбирая то, что было нужно.

      Чавес постепенно строил диктатуру, не подчиняющуюся ни институтам государства, ни здравому смыслу. Он ввел полноценное народо­властие, активно манипулируя и меняя законы с помощью референдумов. Параллельно с парламентом стали заседать национальные ассамблеи.

      52 президент Венесуэлы
      52 президент Венесуэлы Уго Чавес

      Какими были последствия политического режима?

      Венесуэла рухнула не сразу. Её запаса прочности хватало для удержания ситуации от абсолютного коллапса. Как и в Украине, экономические шаги 2010-2012 годов не сразу отразились на курсе гривны и ценах в магазинах. Но экономические законы так же неотвратимы, как и закон всемирного тяготения. И если экономика должна упасть, она упадет.

      К слову, Венесуэла и Украина практически одновременно вошли в острую фазу кризиса. Но Венесуэла делала прямо противоположное тому, что рекомендовал МВФ. Вместо сокращения расходов, которые страна не могла себе позволить, они увеличивались, раздувая дефицит бюджета. Вместо независимой политики центрального банка, которая могла бы помочь стабилизировать валюту и инфляцию, усиливалась эмиссия. А вместо рыночных тарифов — социально ориентированные цены.

      Венесуєлла
      В 2018 году уровень инфляции в Венесуэле достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов

      В результате миллионы людей покинули страну, дестабилизируя соседние государства. В Венесуэле попросту нечего есть. Граждане получили колоссальный уровень коррупции, который рос вместе с повышением роли государства. 

      Вследствие этого катастрофически сократилась добыча нефти, ведь чем больше народ ее контролировал, тем меньше ее становилось. В конце концов Венесуэла не смогла обслуживать внешние долги. На переговоры с инвесторами по реструктуризации отправили известного наркобарона. Наверное, потому что он умеет заключать сделки. Но никто, кроме него, на такие переговоры, конечно, не приехал. И все это благолепие поддерживается с помощью местных "титушек", которых набирают из трущоб Каракаса.

      Митинги в Венесуэле
      Митинги в Венесуэле

      Очень долго Венесуэла демонстрировала, что дна в принципе не существует. И падать можно бесконечно. Украинские цифры девальвации и инфляции на пике кризиса выглядели смешными по сравнению с ежедневными скачками курса и цен в Венесуэле. 

      Как стабилизировать ситуацию в Венесуэле?

      Страну ждёт долгий процесс лечения. В этом ей поможет МВФ, а также другие официальные кредиторы, которые станут постепенно исправлять то, что натворили отцы венесуэльского экономического чуда. И это будет очень долгий путь.

      Читайте також: Сотрудничество с МВФ: стоит ли украинцам беспокоиться о "долговой петле"

      Сейчас Венесуэла не стоит на пороге внезапного счастья, а лишь надеется, что получит шанс завершить свое бесконечное падение. Социализм — в целом прекрасная идея. С ним только одна беда: социализм не работает. В мире нет ни одной успешной страны, экономика которой строилась бы на основе идей социализма.

      Есть бедные страны и очень бедные, а богатых нет. И Венесуэла показала, что происходит, если пренебрегать экономическими законами. 

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      Автор: Сергій Фурса
      Теги: Новини політики Новини України Гроші Відеоблоги Фінансова грамотність Венесуела МВФ Інфляція
      Джерело: 24 канал
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