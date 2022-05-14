Крок за кроком змушуємо їх піти з нашої землі, нашого моря, – Зеленський про ситуацію на фронтах

Російські окупанти досі намагаються вибороти хоч якусь перемогу в Україні. Однак українські захисники мужньо відбивають атаки загарбників.

Про це під час свого вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він наголосив, що зараз підтримка України – передусім зброєю – означає роботу на недопущення глобального голоду. Що швидше бійці ЗСУ звільнять територію нашої країни від окупантів, то швидше зможе відновитися нормальний стан продовольчого ринку.

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Президент розповів про ситуацію на фронтах

За словами Зеленського, ситуація на Донбасі залишається дуже важкою.

Російські війська досі намагаються показати хоча б якусь перемогу. На 80-й день повномасштабного вторгнення це виглядає особливо божевільно, але вони не припиняють всіх цих намагань,

– зазначив президент.

Він додав, що вдячний кожному й кожній, хто тримає оборону й наближає для Донбасу, Приазов'я та Херсона те, що зараз відбувається на Харківщині.

"Крок за кроком змушуємо окупантів піти з нашої землі. Змусимо піти й з українського моря. До речі, зараз у багатьох містах і громадах України тривають дискусії про перейменування вулиць і площ", – зауважив глава держави.

Зеленський порадив звернутися до історій українських Праведників і увічнити їхню пам'ять. Адже ці сміливі та людяні українці вже довели, що зло, яке приходить на нашу землю, неминуче програє.

"Вічна слава всім нашим захисникам і захисницям! Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну! Слава Україні!", – підсумував президент.

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Ситуація на фронті: останні новини

Дивіться звернення Володимира Зеленського: