Зеленський порівняв Путіна з раком, його кроки ведуть до третьої світової війни

Кроки російського диктатора Володимира Путіна неминуче ведуть до третьої світової війни. Світ має об'єднатися проти Росії та її агресивної політики.

Відповідну заяву зробив президент України Володимир Зеленський наголосивши, що російське суспільство не розуміє відповідальності.

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Путін став в один рядок з раком, ВІЛом, ковідом. Ви повинні зрозуміти, якщо суспільство Росії не розуміє, що ця трагедія буде на їхніх плечах, що це буде на їх совісті. Якщо вони не розуміють, то світ повинен об'єднатися і сказати,

– наголосив Зеленський.

За словами очільника держави, у Росії є потужні сусіди, які можуть вплинути на главу Кремля.

"Я не говорю про багатомільйонні нації, є мільярдні нації, які повинні просто йому сказати, що твої кроки (Путіна, – 24 Канал) — це кроки, які ведуть до третьої світової війни й винен в третій світовій війні будеш тільки ти – одна людина, одна хвороба", – додав Зеленський.

Зеленський закликав світ боротись з "хворобою"

Президент нагадав, що війна забирає життя і це неприродне лихо, а саме "рука Путіна забирає життя мирних людей".

Ось на що повинні звертати увагу країни світу. Це найголовніше. Боріться там, де нічого не працює, думайте, підключайте мозок розумних і талановитих людей всього світу там, де є виклик, там де планети може не бути, там, де життя скорочується. Перемагайте ВІЛ, перемагайте рак, перемагайте ковід, перемагайте те, що дійсно є трагедією. Але вибачте, де ковід, і де Путін,

— додав Зеленський.

Також в інтерв'ю Володимир Зеленський також висловився щодо того, чи має Україна призупиняти контрнаступ. За його словами, це лише гратиме на руку Путіну, а тому наші союзники мають дбати про те, аби взимку були збережені усі умов для продовження наступу Сил оборони.