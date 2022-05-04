У Кропивницькому чути вибухи: залишайтеся в укриттях

ЗМІ повідомляють про звуки вибухів у Кропивницькому. Але зауважимо, що офіційної інформації наразі немає.

Про звуки вибухів у Кропивницькому почали повідомляти близько 22:20. Наразі новин про "прильоти" немає, повідомляє 24 канал.

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Ймовірно, це могла працювати ППО, але місцевих жителів закликають не полишати укриття.

Не коментуйте та не уточнюйте в соцмережах жодної непідтвердженої офіційно інформації. Також не викладайте фото чи відео наслідків обстрілів, адже таким чином ви допомагаєте ворогу коригувати вогонь.

Якщо ви побачили в небі підозрілий об'єкт, то не фільмуйте його й не викладайте у соціальні мережі. Якщо справді хочете допомогти нашим захисникам, краще повідомте про них у чат-бот телеграму "Шось летить" – @rusrocketfly_bot.

Попередні удари по Кіровоградщині

Зауважимо, що ввечері 3 травня окупанти завдали 3 ракетні удари по Кіровоградщині. Їх випустили з Каспійського моря. 1 ракету збила ППО, а 2 таки влучили по залізничній інфраструктурі. На жаль, внаслідок удару є загиблі та поранені.

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