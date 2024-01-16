У Кропивницькому пролунали вибухи: там оголошували повітряну тривогу

Місцеві повідомляють про вибухи у Кропивницькому. Сталося це під час повітряної тривоги.

Ймовірно, ворог атакував місто ракетою Х-59. Про наслідки вибуху інформації не надходило.

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У Кропивницькому вибухи

У Кропивницькому приблизно о 15:14 пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві жителі міста. Зазначається, що в регіоні в цей час оголошена повітряна тривога.

Тривогу у Кіровоградській області оголосили приблизно о 14:10. Повітряні Сили зафіксували активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Згодом там попередили про підліт ракети.

Увага! Ракета, імовірно Х-59, з півдня! В напрямку Кіровоградської області,

– написали Повітряні Сили.

Станом на 15:18 влада Кропивницького не коментувала повідомлення про вибухи у місті. Відбої сирен у області пролунали об 15:26.

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