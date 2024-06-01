У Кропивницькому пролунав вибух: ворог атакував ракетою

У Кропивницькому вдень 1 червня під час повітряної тривоги пролунав вибух. Повітряні сили перед цим попереджали про ракету в напрямку міста.

Про вибух повідомляють кореспонденти Суспільного. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою й перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

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Окупанти запустили ракету на Кропивницький

О 13:55 в Кіровоградській області оголосили повітряну тривогу. Перед цим Повітряні сили попередили, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку і є загроза застосування авіаційних засобів ураження. Тривога охопила також Південь, Схід і частину центральних областей.

О 14:17 Повітряні сили повідомили, що окупанти запустили ракету. Вона рухалася з Херсонщини в північно-західному напрямку. За мить Повітряні сили уточнили, що ракета летить в напрямку Кропивницького. Близько о 14: 26 в Кропивницькому пролунав вибух.

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За кілька хвилин після вибуху, о 14:32, в Кіровоградській області пролунав відбій повітряної тривоги. Тим часом голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович підтвердив, що в місті пролунав вибух, але додав, що попередньо – без надзвичайних подій.

Після звуків вибуху в Кропивницькому районі попередньо – без надзвичайних подій. Але тривогу не ігноруємо!

– закликав Райкович.

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