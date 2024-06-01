У Кропивницькому пролунав вибух: ворог атакував ракетою
У Кропивницькому вдень 1 червня під час повітряної тривоги пролунав вибух. Повітряні сили перед цим попереджали про ракету в напрямку міста.
Про вибух повідомляють кореспонденти Суспільного. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою й перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
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Окупанти запустили ракету на Кропивницький
О 13:55 в Кіровоградській області оголосили повітряну тривогу. Перед цим Повітряні сили попередили, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку і є загроза застосування авіаційних засобів ураження. Тривога охопила також Південь, Схід і частину центральних областей.
О 14:17 Повітряні сили повідомили, що окупанти запустили ракету. Вона рухалася з Херсонщини в північно-західному напрямку. За мить Повітряні сили уточнили, що ракета летить в напрямку Кропивницького. Близько о 14: 26 в Кропивницькому пролунав вибух.Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для всіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
За кілька хвилин після вибуху, о 14:32, в Кіровоградській області пролунав відбій повітряної тривоги. Тим часом голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович підтвердив, що в місті пролунав вибух, але додав, що попередньо – без надзвичайних подій.
Після звуків вибуху в Кропивницькому районі попередньо – без надзвичайних подій. Але тривогу не ігноруємо!
– закликав Райкович.
Росія масовано атакувала Україну 1 червня
- Окупанти 1 червня масовано атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе типу "Шахед". Під прицілом ворога вкотре опинилися енергетичні об'єкти в різних областях України.
- Загалом, російські військові запустили 47 ударних дронів і 53 ракети різних типів. Українські захисники дали потужну відсіч ворогу й знищили 46 "Шахедів", а також збили 35 ракет.
- Окрім енергетичної інфраструктури, окупанти також били й по критичній. Так, на Вінниччині спалахнула пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Водночас про жертв чи постраждалих не повідомляли.
- Значні руйнування є й на Прикарпатті. Там ворог атакував критичну й цивільну інфраструктуру. Відомо щонайменше про 1 постраждалого.
- Російські військові також завдали ударів по 2 теплоелектростанціях ДТЕК. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання, однак фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків.