Рятували собаку з вигрібної ями: у Кропивницькому трагічно загинуло подружжя
Джерело:Суспільне
У Кропивницькому загинуло подружжя, рятуючи собаку з вигрібної ями. Трагедія відбулась у їхньому власному дворі.
Спершу звісткою про смерть подружжя поділилися їхні друзі у соцмережах. Журналістам це підтвердила речниця поліції Кіровоградської області Віталіна Бевзенко.
Важливо Сіли в попутку й зникли: на Київщині розшукували жінку з 3-річним сином
Подробиці загибелі подружжя
Трагедія відбулась у власному дворі сім'ї. Коли до вигрібної ями потрапила собака родини, вони вирішили її дістати самостійно, однак загинули. У подружжя залишився син.Важливо! Гази у вигрібних ямах надзвичайно небезпечні. Під час спекотної погоди загинути можна від одного вдиху. Тож спускатися вниз треба лише озброївшись засобами індивідуального захисту, а найкраще – звернутися до спеціалізованих служб.
У Кропивницькому загинуло подружжя / Скриншот з Instagram @katycake_ua
Зазначимо, що 2 вересня трагічна подія трапилась і в Київській області – батьки звернулися до поліції, що зникнув їхній 4-річний син.
До пошуків хлопчика залучили понад 110 людей: по сліду йшли службові собаки, а поліцейські обстежували місцевість за допомогою дрона. На жаль, дитину виявили утопленою. Наразі поліція з'ясовує всі обставини події.
У кількох областях шукають людей
- 30 серпня у Львівській області житель Нового Роздолу на автомобілі Peugeot здійснив наїзд на 2-річного хлопчика, мешканця модульного містечка одного з сіл Львівського району. На жаль, дитина загинула. Тепер поліція шукає свідків події. Дитина перебувала у дитячому візочку, яким керувала його мати.
- У Києві 30 серпня зникла 26-річна жінка разом зі своїм 3-річним сином. Вони сіли на попутний транспорт і не виходили на зв'язок кілька днів. Пошуки шукали 4 дні й, на щастя, 2 вересня маму з сином знайшли.
- На початку серпня працівник поліції на смерть збив 15-річну дівчинку у Харківській області. ДТП трапилась в районі населеного пункту Пісочин і ДБР шукає свідків цієї трагічної події. Слідство просить громадян, які стали свідками чи у розпорядженні яких є фото чи відеоматеріали аварії зателефонувати до чергової частини ТУ ДБР у місті Полтава: 0800-350-352.