Кубань та Закерзоння: Кулеба показав Блінкену карту України з "посунутими" кордонами

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба показав держсекретарю США Ентоні Блінкену мапу України не з державними, а історико-етнографічними кордонами.

На мапі зображені регіони, які сьогодні не входять до складу України. Зокрема, території Росії, які раніше населяли українці.

Важливо Маємо подолати цей складний момент в історії, – Кулеба про загрозу вторгнення Росії

Що зображено на карті

Мовиться про Кубань, Східну Слобожанщину, Таганрогщину і Стародубщину. Слід зауважити, що в цих регіонах російська влада тривалий час проводила асиміляційну політику.

На карті зображена Берестейщина і частина Полісся, які входять до складу Білорусі.

Також не забули й про Закерзоння: Лемківщину, частину Холмщини і Надсяння, що належать Польщі. Нагадаємо, у 1944 – 1946 роках деяких українців з цих земель переселили до УРСР. Інших у 1947 році відправили углиб Польщі під час операції "Вісла".

На карту Кулеби потрапила Південна Буковина, що є територією Румунії.



Зустріч Блінкена та Кулеби / Фото з твітеру Держсекретаря США

Що відомо про візит Блінкена в Україну

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва 19 січня. У Києві він зустрівся з президентом Зеленським.

Політик розповів, що про візит його попросив особисто Джо Байден. Для цього було 3 причини. Зокрема, для підтримки України, а також – для консультації щодо наступних кроків на тлі загрози нової агресії Кремля.

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