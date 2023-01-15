Залишилось єдине завдання, – полковник ЗСУ пояснив, куди Росія направила всі сили

У російської армії залишилось єдине завдання на фронті. Власне, на його виконання вона й направила всі свої сили.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Військовий оглядач Роман Бочкала раніше розказав про те, що жодного оточення Соледару не буде.

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Єдина задача – взяття Донбасу

Світан розповів, що єдина задача росіян – це взяття Донбасу. Її вони й намагаються виконати. Вкиди про наступи з Білорусі, на Харків – це все інформаційні пастки. Усі зусилля армії, керівництва – на Донбас. Вони виконують певні дії, там де це дозволяє оперативно-тактична обстановка, рельєф, наші позиції, їхні сили.

Є приблизно 4 напрямки, де вони намагаються просунутись і виконувати наступальні дії,

– зазначив військовий експерт.

Напрямки наступу росіян

Він продовжив, що ці 4 напрямки – це:

Лиманський. Вони рухаються в бік Лиману з Кремінної, де перед Торським натикаються на наш укріпрайон. Росіяни бояться наступу ЗСУ на Кремінну, бо розуміють важливість дороги Р-22 – єдиного логістичного шляху для Попаснянського угруповання.

Бахмутський. Наступи на Соледар тощо.

Авдіївський. Найгарячіший напрямок уже 9 рік. Там у ЗСУ сильний гарнізон, який підсилений артилерією 155 мм, HIMARS.

Вугледарський. Тут росіяни прагнуть вийти на Курахове, Покровськ, намагаючись зайти в тил нашому Бахмутському угрупованню.

"Ці напрямки зрозумілі, прогнозовані й у принципі можливі з тими силами й засобами, які є в росіян. Наші війська, звісно, це все відстежують, виконують певні контрнаступальні дії, в основному поки в режимі активної оборони", – зауважив льотчик-інструктор.

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Наступ ЗСУ на Кремінну

За його словами, деокупація Кремінної дозволила б ЗСУ контролювати дорогу Р-22. Після того, як ЗСУ деокупували Куп'янськ, тепер з Валуйок постачання до угруповання біля Бахмута йде через Кремінну. Якщо Росія втратить Кремінну, то постачання доведеться налагоджувати з Ростова через Маріуполь.

Однак Ростовський напрямок постачає ще й Запорізький фронт і частину південного Донецького фронту. Тому на Ясиноватське угруповання залишиться менше сил і засобів. Чому ЗСУ й намагаються вийти на Кремінну, бо такий асиметричний удар по російському угрупованню в районі Бахмута, вдарить по Ясиноватському угрупованню,

– наголосив полковник ЗСУ в запасі.

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