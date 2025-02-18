Біткоїн – демократія чи диктатура? Хто вирішує, куди піде ринок
- Указ Трампа стимулює розвиток криптоіндустрії в США, але може сприяти централізації контролю через обов'язкову ідентифікацію користувачів і введення лімітів на транзакції.
- Великі інвестори, як-от венчурні фонди та криптобіржі, можуть маніпулювати ринком, що ставить під загрозу децентралізацію.
Світ криптовалют довгий час вважався символом фінансової свободи, незалежності та децентралізації. Біткоїн, як перша та найпопулярніша цифрова валюта, обіцяє стати альтернативою традиційній фінансовій системі, вільною від впливу урядів, банків і великих корпорацій.
Але чи справді він залишається втіленням цих ідеалів, чи його ринок давно контролюється вузьким колом впливових гравців – читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.
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Трамп і криптовалюти: свобода чи прихований контроль?
З поверненням Дональда Трампа в Білий дім криптоіндустрія отримала новий поштовх до розвитку. 23 січня він підписав указ, спрямований на стимулювання розвитку криптовалютної індустрії в США. Основні положення документа передбачають:
- створення сприятливого регуляторного середовища для цифрових активів;
- формування національного резерву криптовалют;
- захист розробників і майнерів від переслідувань за використання блокчейн-технологій;
- повна заборона CBDC (цифрового долара), що послаблює вплив центробанків на ринок.
Цей крок має потенціал зробити США лідером у сфері криптовалют, однак аналітики застерігають: ініціативи Трампа можуть стати механізмом контролю над ринком. Зокрема, його команда розробляє законопроєкт Financial Stability Act of 2025, який передбачає обов'язкову ідентифікацію користувачів криптовалютних бірж, встановлення лімітів на транзакції, а також запровадження суворих правил для криптоплатформ.
Отож хоч Трамп підтримує криптовалютну галузь, він також може сприяти централізації контролю над нею.
Криптокити та великі фонди: чи є місце для дрібних інвесторів?
Ідея децентралізації криптовалютного ринку під загрозою не тільки через політиків, а й через великих приватних інвесторів. Венчурні фонди, хедж-фонди та криптобіржі часто контролюють ліквідність, використовуючи свій капітал для маніпуляції ринком.
Наприклад, відомий випадок, коли Andreessen Horowitz володів 4% голосів у Uniswap, що дозволило йому самостійно ухвалювати рішення щодо розвитку платформи. Інші великі гравці, такі як Binance і Coinbase, також можуть суттєво впливати на курси криптовалют, блокувати транзакції чи навіть заморожувати активи.
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Особливою проблемою залишається "маніпуляція китів" – коли великі власники BTC навмисно здійснюють масові закупівлі або продажі, створюючи різкі коливання курсу. Це залишає дрібних інвесторів без можливості прогнозувати рух ринку.
ETF BlackRock: прорив чи початок централізації?
У січні BlackRock, найбільша інвестиційна компанія у світі, запустила біткоїн-ETF. Це стало історичним кроком для криптоіндустрії, адже легалізувало BTC в очах традиційних інвесторів. Переваги ETF:
- масова адаптація BTC у фінансовій сфері;
- залучення великих гравців із фондового ринку;
- зростання ліквідності та стабільності ринку.
Проте є і суттєві ризики: концентрація BTC у руках великих корпорацій, втрата первинної місії біткоїна як альтернативної валюти, а також можливий вплив урядів на ETF через регуляцію фондових ринків.
Прихильники децентралізації побоюються, що біткоїн стане звичайним фінансовим активом, контрольованим корпораціями, а не інструментом свободи.
Як обмежити вплив великих гравців?
Щоб зменшити контроль криптокитів і корпорацій над ринком, експерти пропонують кілька рішень.
- Квадратичне голосування – кожен додатковий голос власника токенів має меншу вагу.
- Делеговане голосування – користувачі передають свої голоси довіреним експертам.
- Голосування з урахуванням часу – довгострокові власники отримують більше впливу.
- Подвійне управління – поєднання централізованих і децентралізованих рішень.
- Прозорість – відкритий доступ до інформації про великі транзакції.
Якщо ці механізми будуть запроваджені, ринок стане більш демократичним, а спекулятивний вплив китів зменшиться.
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Майбутнє біткоїна: які виклики стоять перед криптовалютою?
Біткоїн коливається між двома крайнощами – він залишається символом фінансової свободи, але водночас стає інструментом великих корпорацій і політиків. Трамп підтримує криптовалютну галузь, але його дії можуть лише посилити контроль над нею. BlackRock поступово інтегрує BTC у традиційний фінансовий світ. А криптокити продовжують маніпулювати ринком.
Біткоїн стикається з низкою серйозних викликів.
- Проблема масштабованості – без впровадження Lightning Network транзакції залишаються повільними та дорогими.
- Енергоспоживання – високі витрати електроенергії можуть призвести до екологічних обмежень.
- Конкуренція з CBDC та стейблкоїнами – державні цифрові валюти можуть витіснити BTC з багатьох сфер.
Водночас зростаюча регуляція, централізація ринку та участь політиків створюють додаткову невизначеність.
Чи може біткоїн повернути собі повну децентралізацію? Це залежить від того, чи будуть запроваджені нові механізми управління. А поки що криптовалюта залишається між двома вогнями – обіцянкою свободи та реальністю централізації.
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