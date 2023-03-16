Кулеба провів переговори з главою МЗС Китаю: про що говорили
Джерело:Дмитро Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з китайським колегою Цінь Ганом. Міністри обговорили принципи, на яких можна відновити мир в Україні.
Про деталі розмови з Цінь Ганом український міністр закордонних справ розповів у соціальних мережах. Кулеба зазначив, що сторони наголосили на важливості територіальної цілісності.
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Кулеба і Ган обговорили важливість принципу територіальної цілісності
"Під час моєї сьогоднішньої телефонної розмови з державним радником і міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом ми обговорили важливість принципу територіальної цілісності", – йдеться у повідомленні глава МЗС України.
Кулеба повідомив, що наголосив на важливості "формули миру" президента Володимира Зеленського "для припинення агресії та відновлення справедливого миру в Україні".
Як відомо, президент Володимир Зеленський представив свою ініціативу із 10 пунктів щодо завершення війни на саміті G20 на Балі. Пропозиції України передбачають таке:
- радіаційна та ядерна безпека,
- продовольча безпека,
- енергетична безпека,
- звільнення всіх полонених і депортованих,
- виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку,
- виведення російських військ і припинення бойових дій,
- повернення справедливості,
- протидія екоциду,
- недопущення ескалації,
- фіксація закінчення війни.
Китай теж представив мирний план
Китай, який не використовує термін "війна" щодо вторгнення Росії в Україну, на Мюнхенській безпековій конференції заявив про свій план мирного врегулювання війни.
У китайській пропозиції щодо мирного врегулювання війни йдеться про необхідність дотримання цілей і принципів Статуту ООН. Зокрема, суверенітету та територіальної цілісності України.
Водночас Китай нічого не говорить про виведення російських військових з України, а також заявляє, що слід врахувати "законні інтереси всіх держав у сфері безпеки".
Володимир Зеленський, коментуючи "мирний план Китаю", відзначив позитив, оскільки Пекін почав говорити про свою позицію щодо війни. Він також сказав, що з деякі пункти плану можна використати для України.
Цього тижня з'явилася інформація про візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви, де він зустрінеться з президентом Владіміром Путіним.
ЗМІ також повідомляли, що Сі Цзіньпін планує поговорити з Володимиром Зеленським вперше за час повномасштабної війни, ймовірно, вже після поїздки до Москви.