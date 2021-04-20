Кулеба хотів поговорити з Лавровим: йому порадили дзвонити на Донбас

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба хотів поговорити телефоном із російським главою МЗС Сергієм Лавровим. Втім, Лавров не відповів на запит.
Джерело:24 канал
Запит російській стороні був направлений кілька місяців тому, але так і залишився без відповіді. Про це Дмитро Кулеба розповів під час брифінгу для іноземних медіа 20 квітня.
Важливо Захисникам України заборонили реагувати на провокації бойовиків на Донбасі, – Кулеба
Лавров не відповів на запит
Дмитро Кулеба першим надіслав запит на телефонну розмову із Лавровим і зробив це декілька місяців тому. Втім, відповіді немає і досі.
Я запросив розмову з міністром закордонних справ РФ Лавровим кілька місяців тому, але безрезультатно,
– сказав Кулеба.
Міністр нагадав, що президент України Володимир Зеленський запитував телефонну розмову з Володимиром Путіним, але відповідь з Москви також ніхто не надіслав.
Що кажуть у Росії
Інформагентство ТАСС, посилаючись на власні джерела, пише, що Кулеба дзвонив Лаврову, коли того не було в Москві. За його словами, Кулеба до того ж дзвонив не за адресою – він хотів обговорити тему Донбасу, а для цього потрібно говорити з так званими "ЛНР і ДНР".
У Москві порадили Кулебі сконцентрувати зусилля на виконанні мінських домовленостей і зателефонувати для цього в Донецьк і Луганськ,
– сказало джерело.
Що каже Сергій Лавров про загострення на Донбасі
- У характерній російській риториці глава МЗС Росії заперечує, що на Донбасі Росія загострює ситуацію. Якщо хтось і робить провокації, то це Україна.
- 1 квітня Сергій Лавров заявив, що загострення ситуації на Донбасі "зруйнує Україну". Він "сподівається", що Київ не підштовхуватимуть до розв'язання конфлікту.
- За декілька днів після цієї заяви Лавров прокоментував зустріч Володимира Зеленського і президента Туреччини Реджепа Ердогана. Лавров закликав Туреччину не підживлювати "мілітаристські настрої України".