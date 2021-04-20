Кулеба хотів поговорити з Лавровим: йому порадили дзвонити на Донбас

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба хотів поговорити телефоном із російським главою МЗС Сергієм Лавровим. Втім, Лавров не відповів на запит.

Запит російській стороні був направлений кілька місяців тому, але так і залишився без відповіді. Про це Дмитро Кулеба розповів під час брифінгу для іноземних медіа 20 квітня.

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Лавров не відповів на запит

Дмитро Кулеба першим надіслав запит на телефонну розмову із Лавровим і зробив це декілька місяців тому. Втім, відповіді немає і досі.

Я запросив розмову з міністром закордонних справ РФ Лавровим кілька місяців тому, але безрезультатно,

– сказав Кулеба.

Міністр нагадав, що президент України Володимир Зеленський запитував телефонну розмову з Володимиром Путіним, але відповідь з Москви також ніхто не надіслав.

Що кажуть у Росії

Інформагентство ТАСС, посилаючись на власні джерела, пише, що Кулеба дзвонив Лаврову, коли того не було в Москві. За його словами, Кулеба до того ж дзвонив не за адресою – він хотів обговорити тему Донбасу, а для цього потрібно говорити з так званими "ЛНР і ДНР".

У Москві порадили Кулебі сконцентрувати зусилля на виконанні мінських домовленостей і зателефонувати для цього в Донецьк і Луганськ,

– сказало джерело.

Що каже Сергій Лавров про загострення на Донбасі