Кулеба перервав свій брифінг через терміновий дзвінок Зеленського

Дмитро Кулеба 16 вересня перервав брифінг через дзвінок Володимира Зеленського. Розмова глави МЗС та президента тривала декілька хвилин.

На цей час брифінг зупинили. Згодом він поновився.

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Мені тут президент дзвонить. Можна на паузу поставити трансляцію,

– запитав Кулеба.

Брифінг Кулеби: головне

Міністр закордонних справ розповів про налагодження співпраці з новим главою ООН. За словами Кулеби, наразі увагу зосередили на питаннях:

протидії агресії з боку Росії;

відновленні територіальної цілісності України;

деокупації Донбасу та Криму;

покращенні рівня життя на постраждалих від окупації територіях;

боротьбі з пандемією коронавірусу.

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