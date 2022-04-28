Кулеба подякував ПАРЄ за вимогу притягнути Росію до відповідальності та створити трибунал

Дмитро Кулеба висловив подяку Парламентській асамблеї Ради Європи за повну підтримку всіх зусиль щодо розслідувань міжнародних злочинів Росії на території України.

Водночас очільник Міністерства закордонних справ закликав усі держави приєднатися до створення трибуналу. Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальних мережах в четвер, 28 квітня.

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Вдячний ПАРЄ за вимогу притягнення до відповідальності за російські воєнні злочини та підтримку зусиль щодо створення спеціального трибуналу за злочини агресії,

– написав глава МЗС.

Дмитро Кулеба також наголосив: "Разом ми притягнемо російське керівництво до відповідальності".

ПАРЄ підтримала створення трибуналу

У Парламентській асамблеї Ради Європи підкреслили, що дуже стривожені зростаючою кількістю свідчень звірств, які вчиняють російські солдати на території української держави.

Там висловили повну підтримку всім зусиллям з розслідування скоєних Росією злочинів проти людяності та геноциду, а також у притягненні країни-агресора до відповідальності.

Цю резолюцію ПАРЄ затвердила на основі доповіді німецького представника Франка Швабе.

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