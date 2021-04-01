Через накопичення військ окупантів біля кордону України: Кулеба попросив в ОБСЄ більше патрулів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поговорив з Генеральною секретаркою Організації з безпеки і співробітництва в Європі Хельгою Шмід. Вони розмовляли телефоном.

Кулеба закликав ОБСЄ посилити патрулювання. Зокрема – неконтрольованої ділянки українсько-російського державного кордону на Донбасі.

Зверніть увагу Росія пригрозила "руйнуванням України" в разі ескалації на Донбасі

Також очільник МЗС розповів Шмід про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України. Він наголосив на системному загостренні російської агресії у Донецькій та Луганських областях і в Криму.

ОБСЄ має стежити за діями Росії

Він зауважив, що дуже важливо відкрити додаткові передові патрульні бази ОБСЄ через концентрації військ країни-агресора біля кордону України.

ОБСЄ має пильно стежити за діями Росії,

– наголосив Кулеба.

Міністр заявив про небажання Росії підтвердити свою відданість режиму припинення вогню.

Продовження мандату СММ

Окрім цього, Кулеба привітав рішення про продовження мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та схвалення її бюджету.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

"Продовження мандату СММ особливо важливе на тлі загострення безпекової ситуації, яке влаштувала Росія. Монітори ОБСЄ, здатні все бачити і чути, нині як ніколи потрібні у Донецькій та Луганській областях", – сказав Кулеба.

Також сторони обговорили боротьбу з протидії пандемії COVID-19 та графік подальших взаємних контактів.

Що відомо про загострення на Донбасі