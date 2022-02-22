Кулеба прибув у Вашингтон: міністр зустрівся з главою Пентагону
Дмитро Кулеба перебуває з офіційним візитом у Вашингтоні. Український міністр вже зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном.
У США очільник Міністерства закордонних справ України проведе низку зустрічей, повідомляє 24 канал. Дипломат говоритиме з американських посадовцями про загрози зі сторони Росії.
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Кулеба зустрівся з очільником Пентагону
Дмитро Кулеба 22 лютого прибув у Вашингтон на зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Їхні перемовини вже розпочалися.
Зустріч Кулеби та Остіна: дивіться відео
Крім того, український міністр зустрінеться з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Після цього Кулеба поїде у Нью-Йорк, де виступить на Генасамблеї ООН, "аби розповісти про позицію України та мобілізувати світ на тлі загроз зі сторони Росії".
Останні заяви Дмитра Кулеби на тлі агресії Росії
- Дмитро Кулеба раніше заявив, що Україна мобілізовуватиме світ для того, аби отримати все, що необхідне для зміцнення обороноздатності держави. З проханням про допомогу він звертатиметься і до США.
- Міністр наголосив, що перемовини з партнерами тривають постійно. Україна наполягає на застосуванні проти Росії болючих санкцій. Світові столиці "не сплять, вони узгоджують параметри й послідовність застосування обмежень".
- Напередодні Кулеба також повідомив, що Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН. Це слід зробити через злочинні дії Росії.