Треба вибратись з цієї логіки, – Кулеба про зростання агресії Росії через вступ України в НАТО

Членство України в НАТО – це передусім питання часу. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, логіка про те, що після приєднання до Альянсу, Росія стане ще агресивнішою – хибна.

Про це Кулеба розповів в інтерв'ю. Така думка – про зростання загрози – підіграє інтересам Москви.

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Треба припинити дискусії у такому форматі

Треба вибратись з цієї логіки. Треба припинити дискусії на тему ПДЧ і НАТО в такому форматі, тому, якщо ми керуватимемось логікою "а давайте не дратувати Росію", тоді нам треба просто сісти, скласти руки, опустити голову і підставити шию під російську сокиру,

– пояснив глава МЗС.

Кулеба підкреслив, що пояснює це і західним партнерам. Він наголошує, що, якщо інші країни говорять про підтримку Києва на шляху євроатлантичної інтеграції, то ці слова потрібно підкріплювати справами.

Членство в НАТО – не питання сьогоднішнього дня

Щодо процесу, то вважає Кулеба, кожен день, коли в ЗСУ відбувається якась зміна, наближає Україну до Північноатлантичного Альянсу.

Членство в НАТО – це не є питання сьогоднішнього, завтрашнього і навіть, скажімо чесно, післязавтрашнього дня. Це певний процес. Але нам усім треба мати чітке розуміння графіку процесу,

– додав міністр.

Також Кулеба зауважив, що в Європі є країни, які скептично ставляться до членства України в НАТО та ЄС. Проте їх вже стало значно менше, ніж раніше.

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Що казали у Росії про вступ України в НАТО

Зазначимо, що раніше представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що вступ України в НАТО може мати "непоправні наслідки для її державності". Мовляв, це не принесе на українські землі мир всупереч сподіванням влади.