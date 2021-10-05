Кулеба прокоментував вихід Росії з місії ОБСЄ на Донбасі

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що вихід Росії з місії ОБСЄ є свідомим кроком Кремля для перешкоджання втіленню мінських домовленостей. Крім того, такі вчинки Кремля можуть призвести до деескалації конфлікту на Донбасі.

Такі тези Дмитро Кулеба озвучив під час зустрічі з генеральною секретаркою ОБСЄ Хельгою Шмід на Варшавському безпековому форумі. Крім того, ще однією темою для обговорення стала деокупація Криму.

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Україна виступає за відновлення моніторингу

Дмитро Кулеба наголосив, що Україна виступає за відновлення моніторингової місії ОБСЄ на непідконтрольній ділянці кордону з Росією, оскільки це є одним із важливих пунктів мінських домовленостей. Однак очільник МЗС України переконаний, що Росія свідомо вирішила порушити протокол і припинити місію на КПП "Гуково" та "Донецьк".

За словами Кулеби, вчинок Кремля можна пояснити намірами збільшити постачання зброї, боєприпасів та найманців для того, щоб продовжувати війну.

Саме тому Дмитро Кулеба та Хельга Шмід обговорили можливості продовження належного моніторингу ситуації на окупованих територіях на Донбасі та в Криму. Однак, глава МЗС висловив вдячність генеральній секретарці за зусилля ОБСЄ на Донбасі. Ще одною темою для обговорення стала роль організації в деокупації Криму.

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