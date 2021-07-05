Це не просто візит до Байдена, – Кулеба розкрив деталі поїздки Зеленського до США
Джерело:Всеукраїнський форум "Україна 30"
Дмитро Кулеба розповів, що головною темою для розмови Володимира Зеленського та Джо Байдена у США стане питання безпеки. Зокрема, роль Вашингтона у процесі припинення російської агресії, а також деокупації українських територій.
Глава Міністерства закордонних справ Кулеба розповів, що конкретної дати для візиту ще не обрали. Українській стороні запропонували кінець липня.
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Посадовець наголосив, що Україна чекає підтвердження дати вже незабаром. Американська сторона вже активно розпочала підготовку до візиту.
Про що розмовлятимуть Байден і Зеленський
За словами Кулеби, президенти обговорять або пряму участь у "нормандському форматі", або паралельний трек, який перетинатиметься з нормандським форматом.
Водночас, окрім зустрічі з адміністрацією президента, Зеленський відвідає багато інших заходів.
Будуть контакти по лінії Міжнародного валютного фонду, зустрічі з громадою, з американським бізнесом. Це не просто візит до президента Байдена,
– зауважив Кулеба.
Що Зеленський казав про зустріч з Байденом
- Володимир Зеленський розповів, що матиме щонайменше 2 блоки питань для обговорення: безпековий та економічний.
- Зокрема, безпековий блок передбачатиме такі питання: ПДЧ для України; оборонного контракту; меморандуму між нашими країнами; "Північного потоку-2".
- Також Зеленський зауважив, що розмовляти з Байденом про збільшення оборонних постачань та військової допомоги від США.